抽氣扇係每個家庭不可或缺嘅電器，特別係廚房同浴室呢啲潮濕環境入面。但係長期使用後往往會積聚大量灰塵同油污，不單止影響抽氣效能，仲可能滋生細菌。要徹底清潔抽氣扇，其實並唔困難，只要掌握正確方法同準備適當工具，就可以輕鬆搞掂。
準備用具：
在開始清潔前，必須準備齊全的基本防護用具和清潔用品。
防護用具：
- 防水手套 (保護雙手免受清潔劑刺激)
- 口罩 (避免吸入灰塵)
- 護目鏡 (避免清潔劑濺到眼睛)
清潔用品：
- 抹布數條
- 軟毛刷
- 專用的抽氣扇清潔劑
- 梳打粉
- 保鮮紙或錫紙
- 大膠盆
清潔步驟：
清潔過程首要注意安全。在進行任何清潔工作前，必須確保電源已經完全關閉，避免清洗發生意外。接著便可以開始拆卸抽氣扇的外框和扇葉。不同品牌的抽氣扇可能有不同的拆卸方式，建議查看說明書，切勿強行拆卸，以免損壞零件。拆卸時最好拍照記錄，方便完成清洗後組裝。之後先將拆下的零件放入膠盆中，並用保鮮紙或錫紙仔細包裹火牛，以防止入水致電子零件故障。
扇葉和外框
先用清水沖洗表面灰塵，再把它們放入溫和的清潔劑溶液中浸泡10-15分鐘，讓污漬自然軟化。對於特別頑固的油污，可以使用梳打粉調成糊狀，再用軟毛刷輕輕擦拭，最後用清水徹底沖洗。
機身和背葉
由於無法拆卸，清潔時要特別小心。先用濕抹布擦去表面灰塵，再以清潔劑仔細處理。如遇上頑固污漬，可用梳打粉調成糊狀輕擦。清潔時要特別注意火牛等電器部件，確保它們被妥善包裹，避免進水。
晾乾及組裝
清洗完成後的晾乾步驟同樣重要。要將所有零件放在通風處徹底晾乾，切勿過早組裝，以免留下水分造成生鏽或發霉。待零件完全乾透後，才能按照之前的記錄，將各個部件重新組裝。最後，別忘了開機測試，確保抽氣扇運作正常。
安全注意事項：
- 清洗前先關閉電源
- 勿使用強酸鹼性的清潔用品，避免損害扇葉或機身
- 清潔過程中必須戴上膠手套，防止雙手受清潔劑傷害
- 需留意污水會否滴下樓層的窗戶，影響他人
定期清潔之必要
定期清潔抽氣扇不僅能延長使用壽命，更能確保家居空氣質素。建議每三個月進行一次徹底清潔，日常則可以用乾布擦拭表面，預防污垢累積。若發現抽氣扇運作時有異響或效能明顯下降，就要及時進行清潔維護。
對於廚房的抽氣扇，由於經常接觸油煙，清潔頻率可能需要更頻密。如果發現清潔難度太大，或擔心自己處理不當，可以考慮請專業清潔人員協助。畢竟，一個運作良好的抽氣扇，對維持家居環境衛生極為重要。
通過定期且正確的清潔維護，不僅能保持抽氣扇的最佳效能，更能為家人創造一個清新健康的居住環境。只要掌握正確方法，清潔抽氣扇其實並不是一件困難的事。