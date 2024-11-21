港鐵東涌東站第1期共收33份意向書 新地、長實、會德豐有份｜地皮招標

港鐵(066)東涌東站第1期物業發展項目今日(21日)下午2時截止提交發展意向書，合共收到33份意向書。市場消息指，新鴻基地產(016)、長江實業集團(1113)、恒基地產(012)、會德豐地產、華懋集團、英皇國際(163)、遠東發展(035)、建灝地產等發展商有就項目遞交意向書。
遠東發展地產總裁方文昌表示，公司經網上提交項目意向書，有關地皮位置位於興建中的港鐵東涌綫延綫東涌東站對面，現「拆細」發展，吸引力大增。
港鐵指，在收到發展意向書後，將編訂經甄選的投標者入圍名單，並將盡快落實有關招標安排。
鄧智輝：是次重推已檢討招標內容
港鐵物業及國際業務總監鄧智輝向傳媒稱，是次重推已檢討招標內容，不論規模及商務安排上均作出不少改變以進一步迎合市場，東涌東作為未來香港一個重要社區，相信業界會支持項目。
他表示，過去兩年住宅市況未如理想，價格出現調整，但公司以鐵路加物業發展模式發展去籌措資金作興建鐵路費用，隨著東涌綫延綫工程推進，物業發展招標工作步伐不能停下來。鄧智輝指，整個東涌東站發展項目分為7至8期進行，是次截收意向的第1期將提供2幢住宅大樓，提供約600伙。今期項目不包括商場部分，但日後整個東涌東站發展項目有商場連貫，港鐵正研究日後如何結合為一個大型商場以服務社區人口。
第1期項目位於興建中的港鐵東涌綫延綫東涌東站對面，該站預計於2029年竣工。項目將分期進行發展，提供購物、社區設施及公共運輸交匯處配套，當中第1期位於項目的東南部分，其住宅樓面面積上限約32.3萬方呎。項目市場估值介乎3.2億至8.1億元，每方呎樓面地價介乎約1,000至2,500元。
翻查資料，對比項目去年推出時，最新住宅樓面上限較去年推出時約695,893方呎，大削逾一半；另是次亦未有包括商場樓面。項目曾於去年10月截收合共32份意向書，惟同年11月截標未有收到任何標書而流標收場。