滙都II開價｜中原陳忠浩：一房及兩房直逼居屋價 較同區新盤有明顯折讓｜洪水橋新盤

陳忠浩表示，今批價錢十分吸引，當中一房及兩房單位更是現時全港新盤最平。

泛海國際(129)元朗洪水橋滙都發展項目第2期「滙都II」今日(19日)公布首張價單，涉及81伙。採用「120天現金付款計劃」連同其他折扣優惠最高折扣14.5%，折實售價由309.68萬至561.99萬元，折實呎價介乎9,528元至12,584元，折實平均呎價10,418元，較去年7月推出的第1期「滙都I」首張價單13,747元低約24.2%。

中原地產新界西高級資深營業董事陳忠浩表示，今批價錢十分吸引，當中一房及兩房單位更是現時全港新盤最平，比同區以及鄰區新盤亦有明顯折讓，正如發展商形容，屬「震撼優惠價」，直逼居屋價錢，極具競爭力。