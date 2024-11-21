灣仔東美中心低價吸客 高層戶放售呎價僅7800元｜商廈市況

港島區優質物業佔盡地利優勢，加上區內完善的基建及優質的商業環境，促使工商舖需求不斷提升，當中灣仔一帶最新焦點合和商場及酒店正式試業，勢必為區內帶來更多新機遇。有業主把握最新形勢，委託中原(工商舖)作獨家代理放售位於灣仔皇后大道東的東美中心高層戶，叫價約1,095.9萬元，屬該廈罕有放售單位，呎價叫價更低至7,800元。
中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，是次放售單位位於灣仔皇后大道東43至59號東美中心17樓07室，總面積約為1,405方呎，意向價1,095.9萬元，平均呎價僅約7,800元，業主將以交吉形式出售，參考同區呎租計算，新買家可以每方呎約25元出租，料可享租務回報率可達約3.8厘。
過去兩年共錄19宗租務成交
謝立生指出，東美中心樓高25層，設有6部載客升降機及中央空調系統。過往東美中心一直鮮有買賣放盤，但租務一直暢旺，究其原因，其地理優勢不容忽視，該廈毗鄰太古廣場三期、港鐵灣仔站及金鐘站出口，且大廈附近電車及巴士等一應俱全，交通便利，四通八達，此外，恰逢本月灣仔最新合和商場新開幕即引發轟動，與東美中心更是僅有約4分鐘步程，令該廈價值更加看好，無論投資或自用皆宜。
謝立生稱，綜觀近期東美中心的市場表現，該廈過去兩年共錄得19宗租務成交個案，涵蓋高中低層，成交呎租約25至34元。謝立生預期，隨著灣仔區內的大型規劃重建工程如合和商場及酒店相繼開業，該區物業價值將進一步提升，投資潛力不容忽視。
謝立生強調，今次放售物業叫價相當克制，意向價僅1,000多萬元，平均呎價僅約7,800元，在目前市場放售盤源呎價叫價中最相宜，因而最為吸引，顯示出業主放售物業的誠意及決心，對於這類核心地段的高質素物業而言，甚具競爭力。買家可以即時營運，無需額外裝修可節省大量時間和成本，相信該物業將吸引有意進駐灣仔核心區的企業及投資者青睞。