紀惠集團叫價2.77億放售金鐘力寶中心全層 高17年前買入價逾倍(有圖)｜商廈市況

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，近期中區優質商廈接連獲企業用家及內地財團承接，帶動中區商廈物業續受注目。是次放售的物業位處金鐘力寶中心2座39樓全層，面積約12,158方呎，間隔四正，景觀壯麗，維多利亞港全海景及山景一覽無餘。該樓層現分間為3個單位，其中2個單位分別獲貿易公司和律師事務所承租，回報穩健；另有一個單位則已交吉，整個樓層可讓企業用家先把部分樓面自用之餘，又可中長線收租在日後再作部署，為完美的自用及投資組合。

近期中區商廈寫字樓市場重現活力，個別優質指標甲廈更受企業及投資者的追捧，當中中環中心及美國銀行中心極高層全層先後易手，帶動投資市場聚焦港島區甲廈市場。紀惠集團趁勢委託中原(工商舖)獨家代理放售金鐘指標商廈力寶中心2座極高層全層樓層，作價約2.77億元，平均呎價約2.28萬元。

是次放售的物業景觀壯麗，維多利亞港全海景及山景一覽無餘。(中原工商舖提供)

17 年前以呎價 1.08 萬購入作長線收租

潘志明指出，因第2座頂樓相連兩層皆由力寶集團持有作自用，是次放售的39樓為該廈全幢可作出售的最高層樓層單位，同時，該樓層的實用率逾七成，有別於力寶中心2座一般樓層散單位的實用率約六成為多；而參考中區指標甲廈，現時具叫價而可作出售的高層全層樓面更是寥寥可數。翻查資料，紀惠集團於2007年4月以呎價10,800元購入作長線收租，持貨17年，按是次放售價計算，帳面升值約1.11倍。

潘志明認為，力寶中心位於港島中區核心商業地段，大廈採落地玻璃幕牆設計，外型設計更是別樹一格，凹凸相間極具層次，作為獨特造型的雙子式甲廈，自建成以來一直屬區內地標，屹立於港鐵金鐘站上蓋，四線匯聚，毗鄰巴士總站、的士站及電車站，往返各區皆方便快捷。大廈更設有專貴的上落客區，方便用戶出入。物業連接香港首個行人天橋商場金鐘廊，透過完善的天橋系統，與其他地標寫字樓、大型商場、五星級酒店緊密連繫，包括新落成地標The Henderson以及長江中心二期。