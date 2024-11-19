紀惠集團6.3億蝕賣銅鑼灣酒店 較10年前購入價平3800萬｜酒店放售

資深投資者湯文亮旗下紀惠集團再放售商業物業，第一太平戴維斯(香港)指，獲委任為獨家代理，公開出售由紀惠集團持有的銅鑼灣摩理臣山道39號全幢精品酒店，市值約6.3億元。 資料顯示，該物業曾由正八集團主席廖偉麟(紀惠集團主席廖湯慧靄之子，副主席湯文亮外甥)於2014年中以6.68億元購入，其後於2016年底以8.8億元售予紀惠集團。以現時市值6.3億元計算，上述物業較10年前購買價，大跌3,800萬元或5.7%。

每間房價值約642萬 第一太平戴維斯(香港)指，該物業為一座26層高的精品酒店，地下為酒店大堂及上落客區，一樓為咖啡廳，三樓及以上樓層則為客房，共有98間房間，房間面積約176至324方呎。目前物業用作青年宿舍，共提供184個宿位，平均每間房價值約642.8萬元。