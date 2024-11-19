網紅越南餐廳離場 四太梁安琪銅鑼灣東角道舖獲零售商戶40萬承租 較上手平近四成｜商舖市況

核心區舖位承租力雖有所改善，惟在整體零售市道仍然疲弱下，租金持續受壓。位於銅鑼灣東角道的網紅打卡越南餐廳Lúa早前結業，該舖位業主為「賭王」何鴻燊四太梁安琪旗下尚嘉控股，市場消息指，舖位最新獲零售商戶以40萬元承租，月租較3年前、即「疫情」時舊租金下跌近四成。
由尚嘉控股持有的東角道26號怡東商場地下13至16號舖連1樓13至15號舖，地舖建築面積約3,173方呎，內置樓梯通往1樓，1樓的建築面積約3,050方呎，合共建築面積約6,223方呎。越南餐廳Lúa於2021年10月疫情期間以每月65萬元承租上址，呎租達104元，簽約3年。該餐廳裝修充滿越南風情，在1樓打造露台掛滿燈籠，成為熱門的打卡食肆。然而3年租約期至上月屆滿不再續租。
該舖位處SOGO崇光百貨往來世貿中心中間必經之路，據代理透露，業主早於今年6月將舖位推出招租，意向月租約68萬元，及後降至62萬元，直至上月底進一步調低至50萬元。然而在越南餐廳Lúa約滿離場後，獲零售商戶以月租40萬元租用3年，呎租約64元，可見新租金較3年前低25萬元或約38.5%，據悉會另加生意分成。
較2014年高峰期月租插水逾八成
是次租出的複式舖位由梁安琪於1997年以2.28億元購入，收租長達27年，過往租客包括Giordano、bossini、百老滙、TWIST等。由於位處核心地段，該舖位過往租金表現不俗，例如百老滙於2010年以每月150萬元承租，其後於2014年更以220萬元續租，加幅46.7%；惟其後零售業表現下滑，即使業主減租至138萬元，百老匯於2017年決定租約期滿離場。
舖位其後丟空近半年，在2017年底由時裝品牌Bauhaus以每月40萬元短租4個月開設特賣場，於2018年3月由時裝店TWIST以每月100萬元承租，至2021年由越南餐廳Lúa租用，惟租金已回落35萬元或35%。現時以40萬元租出，與2014年高峰期租金220萬元相比大插180萬元或約81.8%，並返回7年前短租予Bauhaus時水平。