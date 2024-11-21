豪宅成交加速 緹外累沽一半單位 吸金近百億

上月《施政報告》推出多項穩定樓市政策，樓價5,000萬元以上住宅物業最為受惠，交投持續。嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道「緹外」錄得億元成交個案，昨招標售出第3座2樓B室分層大宅，實用面積4,557方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，以1.92億元連2個住宅車位成交，呎價42,133元。
嘉里表示，「緹外」繼早前售出第2座3樓B室、第6座1樓A室分層大宅及第6座地下A室花園大宅後，於11月內錄得4宗成交，合共套現逾7.7億元。項目今年錄27宗成交，套現逾85億元；而開售迄今累沽32伙，佔全盤64伙一半，總成交金額逾97億元，直逼百億元大關。
橋水聯席首席投資總監擲1億
入市ST. GEORGE’S MANSIONS
信和置業(083)及中電(002)合作的何文田加多利山「ST. GEORGE’S MANSIONS」最新沽出3座10樓B單位，實用面積1,839方呎，以7,360萬元成交，呎價40,022元。該盤上月迄今售出26伙，套現逾17億元；開售迄今累沽94伙，吸金逾82億元。全球最大對沖基金橋水聯席投資總監Bob Prince笑言「因為老婆愛香港」，在昨日國際金融領袖投資峰會上透露自己在港買樓，斥資約1億元買入「ST. GEORGE’S MANSIONS」。他認為香港基本面穩固，在投資角度是個好機會，又指自己不是房地產投機者，但從商業角度來看，香港在泛亞洲地區前景非常廣闊，隨著亞洲各地的資本市場不斷擴張，香港有潛力在當中扮演非常重要的角色，且大灣區亦是很好概念。
西半山大學閣三房6260萬成交
華懋集團旗下西半山「大學閣」標售2座6樓B室，實用面積1,584方呎，三房兩套間隔，成交價6,260萬元，呎價39,520元。據了解，買家為內地家庭客。該盤今年錄16宗成交，套現逾10.4億元，全數為逾6,000萬元成交。項目迄今累沽44伙，套現逾34.4億元。