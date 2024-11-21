豪宅成交加速 緹外累沽一半單位 吸金近百億

入市ST. GEORGE’S MANSIONS

信和置業(083)及中電(002)合作的何文田加多利山「ST. GEORGE’S MANSIONS」最新沽出3座10樓B單位，實用面積1,839方呎，以7,360萬元成交，呎價40,022元。該盤上月迄今售出26伙，套現逾17億元；開售迄今累沽94伙，吸金逾82億元。全球最大對沖基金橋水聯席投資總監Bob Prince笑言「因為老婆愛香港」，在昨日國際金融領袖投資峰會上透露自己在港買樓，斥資約1億元買入「ST. GEORGE’S MANSIONS」。他認為香港基本面穩固，在投資角度是個好機會，又指自己不是房地產投機者，但從商業角度來看，香港在泛亞洲地區前景非常廣闊，隨著亞洲各地的資本市場不斷擴張，香港有潛力在當中扮演非常重要的角色，且大灣區亦是很好概念。