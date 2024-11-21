跑馬地長者公寓曦蕓居現樓曝光！下周二正式營運 月費5.5萬起｜多圖

本港老齡化問題加劇，安老院服務多樣化。由其士集團(025)與基督復臨安息日會港澳區會共同發展位於跑馬地雲地利道、高端長者公寓「曦蕓居」今日(21日)開放現樓單位及設施予傳媒參觀。曦蕓居管理行政總裁岑家雄表示，項目將於下周二(26日)起正式投入服務，住客須為60歲以上長者，購買價值約700萬至1,800萬元的債券(可轉讓)後可獲得居住權，另須按月繳付月費5.5萬元起。

他稱，「曦蕓居」投資逾10億元，提供168個服務式單位，有一房或兩房單位及單人或雙人獨立套房，面積介乎262至695方呎。

岑家雄指，項目提供獨立自住、生活協助及認知照顧三種安老服務，將評估住客不同需要釐定個人照顧計劃決定具體月費，每月5.5萬元起，按月繳付。項目現時已租出兩成單位，主要為獨立自主服務房型，住客年齡由63歲至100歲，平均年齡約75歲。

項目結合持續照顧退休社區與 「 醫社合一 」

岑家雄補充，「曦蕓居」是一個結合持續照顧退休社區(CCRC)與「醫社合一」的高端居家安老服務的項目，強調「以人為本」的理念。配備資深跨專業醫護團隊根據住客的健康狀況提供個人化的預防性訓練，包括使用全港首部水中跑步機，幫助下肢肌肉較弱的長者進行水中運動；此外，還引入冷凍天花板技術，確保室內空氣流通以防止細菌傳播；設施包括綠化空間、恆溫游泳池和智能健身室，提供全方位休閒服務。

他續指，項目提供全方位個人化護理服務，涵蓋預防保健、慢性病管理及臨終關懷，並針對住客的日常需求，提供24小時社區支援、輔助護理及各類消閒活動。自主開發的「智能長者家居系統」，連接 AI 軟件，方便長者每日檢 測生命表徵，並將數據傳送至醫護團隊進行分析和監測長者身體健康狀況；研發的智能陪伴機械人已經完成測試，準備部署投入服務，屆時機械人可提醒住客服藥、預約活動及緊急求援，讓長者在安全和尊嚴的環境中輕鬆享受退休生活。

其士集團執行董事馬志榮表示，自2011年起，集團的業務版圖已擴展到美國的保健護理的業務，在6個州擁有26個安老項目，涉及約2,300個床位。面對香港人口高齡化問題日益嚴峻，故參照包括內地、美加、澳洲及日本的特色，將持續照顧退休社區(CCRC)模式以垂直建築方式帶到香港，以回應市場對高端優質長者公寓的安老需求。