首10個月工商舖共錄2710宗成交 涉逾460億 料全年宗數創歷史新低

今年整體經濟復甦不似預期，工商舖交投淡靜。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年首10個月整體工商舖(包括一手及二手、內部轉讓交易)買賣合約登記共錄2,710宗，總值460.26億元，只及2023年3,834宗及733.59億元的70.7%及62.7%，估計全年買賣宗數比去年低位更低，料僅3,200宗，將創1996年有記錄以來的29年歷史新低，而全年金額料不足550億元，將創2003年280.27億元後的21年新低。

楊明儀稱，在環球經濟復甦未如理想，高息環境持續，本地消費疲弱等因素打擊下，今年工商舖交投淡靜，隨著減息周期展開及政府放寬按揭，對工商舖物業投資市場有正面作用，惟地緣政治令經濟增長不確定性增加，料明年買賣仍需要時間才能恢復。 商廈、工廈交投持續萎縮 扣除價值5億元或以上內部轉讓個案後，今年首10個月整體工商舖買賣合約登記錄2,705宗，總值382.32億元，較2023年同期的3,305宗及446.42億元，分別下跌18.2%及14.4%；其中商舖買賣宗數跌幅最少，跌約一成，而寫字樓及工廈均跌超過兩成，顯示寫字樓及工廈交投持續萎縮，商舖比其他兩類物業略好。

年內錄兩宗逾 5 億一手商場成交 商舖方面，扣除內部轉讓後，今年首10個月錄754宗及146.91億元，較去年同期的843宗及168.52億元，分別下跌10.6%及12.8%。今年商舖市場錄得兩宗逾5億元的一手商場成交，包括3月份時原由新世界持有的荃灣愉景新城D‧PARK商場及停車場，以40.2億元轉售於華懋；以及7月份時麗新及帝國集團持有的將軍澳藍塘傲商場及停車場，以5.4億元成交，新買家為華潤集團旗下的華潤隆地有限公司。

本年億元商廈成交多 拉低總額跌幅 寫字樓方面，扣除內部轉讓後，今年首10個月錄503宗及103.72億元，較去年同期的645宗及108.75億元，分別下跌22%及4.6%，金額跌幅較宗數為低，原因是今年有不少逾億元高價商廈成交所致。當中兩宗大額登記個案，分別為5月份上環永樂街78至80號88WL全幢商廈，以7億元售出，原業主為高盛及凱龍瑞基金；而資深投資者陳秉志9月時以7億元，售出中環皇后大道中99號中環中心66樓全層，新買家為星展銀行DBS。 年內錄 3 宗舊工廈高價收購 至於工廈，扣除內部轉讓後，首10個月錄1,448宗及131.70億元，較去年同期的1,817宗及169.16億元，分別下跌20.3%及22.1%。今年有3宗高價工廈舊樓收購交易，項目將會重建，其中9月份會德豐以7.28億元收購黃竹坑合隆工業大廈，還有7月份葵涌金星工業大廈，獲財團以6.33億元收購，而2月份美資基金黑石夥拍儲存易，以5.58億元購入荃灣合福工業大廈。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)