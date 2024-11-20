馬鞍山業主大逃亡 4屋苑爆蝕讓 最傷跌價28%｜二手市況

馬鞍山近日爆蝕讓潮，最少有4個屋苑業主損手沽貨，全數蝕幅達雙位數，最傷蒸發28%離場。 泓碧一房 6 年跌價 28% 中原地產馬鞍山資深區域營業董事徐可志表示，半新盤泓碧3座高層F室，實用面積約310方呎，一房間隔，望內園景。最初開價500萬元放售，後來以490萬元沽出，呎價約15,806元。 徐可志透露，新買家為上車客，見單位間隔合用，即購入單位自用。據了解，原業主於2019年以約680.8萬元買入單位，持貨約6年，現轉手帳面蝕190.8萬元，物業期內跌價約28%。 此外，世紀21奇豐物業雲海分行高級分行經理蔡蓓表示，泓碧3座高層L室，實用面積約483方呎，屬兩房兩廳間隔，坐向東南，外望開揚景。單位放盤3個月，最初叫價720萬元，最後減價87萬元或減幅12.1%，以633萬元易手，呎價約13,106元。據了解，原業主於2019年購入上址，當時作價806萬元，持貨約5年，現轉售帳面損失173萬元，物業期內跌價約21.5%。 資料顯示，泓碧位於馬鞍山耀沙路11號，2020年入伙，樓齡約4年，共有9座及洋房13間，提供547個單位。 50指標屋苑上周買賣失守百宗 近7周新低 一區成交逆市上漲｜二手市況

銀湖．天峰三房套 4 年帳輸 143 萬 中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖稱，銀湖．天峰本月暫錄約4宗成交，包括7座中層C室，實用面積約762方呎，三房連套房間隔。原叫價約1,080萬元，議價後減價55萬元或約5.1%，以1,025萬元易手，呎價約13,451元。 胡耀祖續稱，新買家為用家，見單位間隔合用，業主提供合理議價空間，即購入單位自住。據了解，原業主於2020年以1,168萬元購入單位，持貨約4年，現轉手帳面蝕約143萬元，物業期內貶值約12.2%。 聽濤雅苑三房套 6 年蒸發 12% 中原地產馬鞍山資深區域營業董事徐可志指，聽濤雅苑錄得本月首宗成交，單位為9座高層B室，實用面積約788方呎，三房連套房間隔，望園景。最初開價868萬元放售，最新以866.8萬元成交，呎價約11,000元。 徐可志續指，新買家為換樓客，見單位間隔合用，高層開揚，即購入單位自用。據了解，原業主於2018年以約986萬元買入單位，持貨約6年，現轉手帳面虧損119.2萬元，物業期內蒸發約12.1%。 市區半新樓蝕住走 觀塘凱滙三房套5年唔見逾3球(有圖)｜二手蝕讓