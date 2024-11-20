50指標屋苑上周買賣失守百宗 近7周新低 一區成交逆市上漲｜二手市況

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近期整體樓市氣氛不俗，惟市場對中央救市力度未及期望，導致港股在上周持續回落並失守二萬點大關，亦令部分買家轉趨觀望，交投因而相應略有轉慢。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(11日至17日)共錄97宗買賣個案，較前周(4日至10日)的114宗減少15%，失守百宗水平並創近七周新低。

鰂魚涌藍籌屋苑捧蛋

按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑的交投量雙雙下挫，九龍區成交量則逆市增加。其中港島區8個指標屋苑上周共錄10宗交投，較前周的20宗減少50%，當中海怡半島成交量由前周的6宗，減少83%至上周的1宗；藍籌屋苑太古城上周錄得7宗買賣，較前周的8宗減少13%；藍籌屋苑康怡花園，以及南豐新村、嘉亨灣、杏花村及藍灣半島期內均暫未聞交投，齊齊「捧蛋」。