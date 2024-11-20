50指標屋苑上周買賣失守百宗 近7周新低 一區成交逆市上漲｜二手市況

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近期整體樓市氣氛不俗，惟市場對中央救市力度未及期望，導致港股在上周持續回落並失守二萬點大關，亦令部分買家轉趨觀望，交投因而相應略有轉慢。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(11日至17日)共錄97宗買賣個案，較前周(4日至10日)的114宗減少15%，失守百宗水平並創近七周新低。
鰂魚涌藍籌屋苑捧蛋
按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑的交投量雙雙下挫，九龍區成交量則逆市增加。其中港島區8個指標屋苑上周共錄10宗交投，較前周的20宗減少50%，當中海怡半島成交量由前周的6宗，減少83%至上周的1宗；藍籌屋苑太古城上周錄得7宗買賣，較前周的8宗減少13%；藍籌屋苑康怡花園，以及南豐新村、嘉亨灣、杏花村及藍灣半島期內均暫未聞交投，齊齊「捧蛋」。
新界區方面，21個指標屋苑上周共錄35宗買賣，較前周的47宗減少26%，其中沙田第一城期內只得2宗成交，按周減幅達67%；新港城及碧堤半島上周各錄1宗交投，分別按周減少67%；珀麗灣成交量由前周的5宗，減少60%至上周的2宗；大興花園期內錄得2宗買賣，較前周的3宗減少33%。
陳海潮：交投量短期窄幅波動
至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄52宗成交，較前周的47宗增加11%，當中黃埔花園及新都城各自錄得5宗買賣，按周分別急增4倍；海濱南岸及維景灣畔分別錄得3宗及6宗交投，按周增幅各達2倍；海逸豪園成交量由前周的3宗，增加1.67倍至上周的8宗。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有14個屋苑錄得「零成交」，較前周的9個增加56%，當中港島區及新界區各佔5個及6個屋苑，九龍區則佔3個。
陳海潮指出，市場對相繼出現的利好消息已有一定消化，在股市回軟、加上息口能否如之前預期有較快及較密的減幅仍有疑問，買家入市步伐轉趨較理性。觀乎過去一周的50大指標屋苑交投仍有接近百宗水平，表現不算差，料在未有進一步新消息左右大市下，二手指標屋苑交投量或暫時處於窄幅區間波動。