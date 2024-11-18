9月中原城市租金回報率連升5個月 一屋苑突破5厘 12年來首現｜租賃市況

2024年9月CRI回報率最新報3.47厘，按月升0.04個百分點，連升5個月共0.38個百分點，創逾12年半新高，重上2012年1月時水平。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，踏入第四季租賃淡季，租金升勢受阻回軟，而同期樓價於減息後止跌回穩，相信短期回報率已見頂。在用家支持下，租金仍然高企，樓價開始微升，展望CRI回報率可以企穩於3.40厘水平。 今年9月起進入減息周期，本港主要銀行下調最優惠利率0.25厘，H按息回落至3.875厘，同期租金回報率低H按息0.405厘，兩者差距連續5個月收窄。11月銀行第二次減息0.25厘，預料CRI回報率與H按息差距將進一步縮窄到約0.23厘左右，供平過租有望重臨。

2024年9月份CRI_Mass回報率報3.65厘，按月升0.04個百分點。CRI(中小型單位)回報率報3.61厘，按月升0.03個百分點。CRI_Mass回報率及CRI(中小型單位)回報率，同樣創2012年1月後新高。CRI(大型單位)回報率報2.74厘，按月升0.04個百分點，創2012年8月後新高。

22 個屋苑租金回報 4 厘以上 四區方面，港島CRI_Mass回報率報3.60厘，按月升0.11個百分點。九龍CRI_Mass回報率報3.68厘，按月升0.06個百分點。新界東CRI_Mass回報率報3.62厘，按月跌0.02個百分點。新界西CRI_Mass回報率報3.68厘，按月跌0.02個百分點。港島、九龍、新界東及新界西回報率，分別處於2011年10月、2012年1月、2014年2月及2012年9月後高位。

在138個成份屋苑中，9月份租金回報達4厘或以上的屋苑有22個，較8月再增加4個。得寶花園租升價跌，推高回報率達5.16厘，是2012年1月後逾12年以來首次有屋苑回報升破5厘，當年美景花園回報為5.30厘。回報超過4.5厘的還有：河畔花園4.90厘，嘉輝花園4.83厘，大埔中心4.81厘，黃埔新村4.62厘，荃威花園4.61厘，南豐新村4.54厘，青怡花園4.54厘。 主要屋苑回報方面，杏花邨3.88厘，康怡花園3.85厘，海怡半島3.73厘，太古城3.56厘，美孚新邨4.47厘，新都城4.03厘，黃埔花園3.85厘，麗港城3.74厘，沙田第一城4.26厘，太湖花園3.57厘，迎海3.23厘，名城3.13厘，映灣園4.03厘，尚悅3.81厘，嘉湖山莊3.63厘， Yoho Town 3.20厘。