apm特邀韓國男團周日現身 新地：料聖誕檔期人流及營業額錄近雙位數升幅｜商場動態

聖誕零售黃金檔期即將來臨，新鴻基地產(016)旗下觀塘apm商場將於下周日(24日)正式啟動特別打造的「暖”羊羊”聖誕夢想站」，更特別重磅邀請韓國男團EVNNE為商場聖誕裝飾揭幕，把韓星簽唱會帶到東九龍地標商場。新地代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，為加強本地市民及旅客到訪apm的誘因，apm投放推廣費達1,300萬元，按年增加約8%，打造著重玩樂體驗、講究節日氣氛的聖誕藝術場景；預料apm節日氣氛及優惠並重的推廣策略，將有效刺激佳節消費氣氛，聖誕推廣期apm商場人流及營業額有近雙位數字增長。

馮穎欣指，apm特地夥拍韓國人氣「暖羊」角色Flying DongDong，在商場佔地3,000方呎的中庭，以「冬日列車」為靈感，打造「暖“羊羊”聖誕夢想站」多個夢幻景點，包括可即場創作動畫投影的「創意夢想號火車」、浪漫洋溢的「冰雪中央廣場」、如水晶宮般的「歐陸中央夢想站」，並設專為香港獨家設計的「聖誕熊貓DongDong」角色、6米高巨型聖誕樹等。

40% 投廣費加強節日消費活動 此外，apm推出多個節日消費連環賞，包括憑指定消費金額參加「新地冬日消費大抽獎」，贏取電動房車及智能電視等大獎，另有高消費回贈額達700元、「平安夜感謝日」瘋搶全場逾千件潮流產品，以低至1元震撼價換購心水潮物等。商場更聯乘過百個商戶，由本周日起，凡顧客消費換領禮遇即可額外得商戶優惠券，合共超過20,000份優惠。當中逾20%商戶更會加碼在本周日，即聖誕裝飾起動日推出一日快閃優惠，包括店內折扣低至半價、買一送一、指定消費送價值400元贈品、餐飲全單九折等，為聖誕檔期打響頭炮。

馮穎欣稱，apm今年以約40%的投廣費加強節日消費活動，既有高回贈優惠，又有多樣高價禮品，如抽獎大獎分別有MG電動房車、Panasonic 55寸4K智能電視、逾萬元鑽飾、新款智能手機等；期望鼓勵顧客增值消費。她預計，彩妝禮盒是聖誕送禮自用首選，美妝類生意料按年增逾5%；不少電器租戶預告12月會加推優惠，相信按年將有10%升幅；而珠寶及餐飲向來受惠年終消費檔，料升幅將有10%；至於服裝、鞋等租戶則視乎天氣降溫情況能否刺激銷情。