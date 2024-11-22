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地產
2024-11-22 18:05:34

CCL按周跌0.71% 連升2周後回軟 中原：挑戰140點有阻力｜樓價走勢

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DOUBLE COAST I加推5伙下周二發售 最平762萬 周末開放現樓示範單位(有片)｜啟德新盤

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減息前夕樓市觀望氛圍濃，二手樓價回跌，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報137.81點，按周跌0.71%，是11月初美國大選及聯儲局議息之前一周的市況。市場觀望氣氛濃厚，二手成交減慢，樓價連升2周後回軟。CCL仍高於9月首次減息前135.86點低位，近7周五升二跌，累升1.44%。惟早前不少筍盤已被消化，二手樓市開始出現拉鋸，CCL挑戰140點水平或有阻力。

今年樓價累跌6.39%

楊明儀續指，CCL繼續處於逾8年低位，在20169月底水平徘徊，2024年樓價暫時累跌6.39%。指數較20218191.34點歷史高位跌27.98%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌3.64%1119日元朗洪水橋滙都II公布首張價單81伙，1123日北角101 Kings Road首輪推售157伙，對本地二手樓價的影響將於12月中旬公布的CCL才開始反映。

CCL按周跌0.71% 連升2周後回軟 中原：挑戰140點有阻力｜樓價走勢

CCL繼續處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，2024年樓價暫時累跌6.39%。

四區樓價三跌一升

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass138.31點，按周跌0.59%CCL(中小型單位)136.96點，按周跌0.73%CCL(大型單位)142.01點，按周跌0.61%CCL MassCCL(中小型單位)齊結束2周連升，指數同樣處於20169月中水平。CCL(大型單位)則結束3周連升，指數在20169月底水平徘徊。

四區樓價三跌一升。港島CCL_Mass137.21點，按周跌0.74%，連跌2周共1.33%。九龍CCL_Mass134.87點，按周跌0.87%，連跌3周共1.05%。新界東CCL_Mass149.09點，按周跌1.55%。新界西CCL_Mass128.41點，按周升0.70%，連升3周共2.90%。港島、九龍、新界東及新界西指數，分別於20166月中、9月中、10月初及12月中水平徘徊。

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CCL按周跌0.71% 連升2周後回軟 中原：挑戰140點有阻力｜樓價走勢

新界西CCL_Mass報128.41點，按周升0.70%，連升3周共2.90%。

新界東樓價今年跌逾7%

2024年八大樓價指數計，新界東累跌7.57%CCL(大型單位)7.36%，新界西跌6.95%CCL6.39%CCL(中小型單位)6.19%CCL Mass6.10%，港島跌5.81%，九龍跌4.87%

今天(22)公布的指數，根據20241111日至1117日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在20241028日至113日簽臨時買賣合約，是1029日沙田小瀝源住宅地皮以逾10.2億元批出及市建局九龍城啟德道/沙浦道發展計劃項目流標，112日啟德DOUBLE COAST I首輪價單推售58伙當周的市況。

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