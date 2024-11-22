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地產
2024-11-22 17:37:24

DOUBLE COAST I下周二發售5伙 最平762萬 現樓示範單位首曝光(有片)｜啟德新盤

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DOUBLE COAST I加推5伙下周二發售 最平762萬 現樓示範單位首曝光(有片)｜啟德新盤

DOUBLE COAST I加推5伙兩房下周二起發售，折實售價762.1至775.8萬元，折實呎價17,281元至18,471元。

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由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」銷情持續，低座單位反應熱烈，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，將於今日(22)上載銷售安排，加推5伙兩房下周二(26日)起發售，折實售價762.1萬775.8萬元，折實呎價17,281元至18,471元。

黃光耀續指，項目最新開放2個現樓連裝修示範單位，單位為第328A室，實用面積440方呎，兩房間隔；以及第328B室，實用面積627方呎，三房間隔。示範單位將於周末開放予公眾及預約人士參觀，預計錄得約500組客參觀。

集團今年銷售額直逼200億

他稱，「DOUBLE COAST I11月初開售至今售出30伙，套現2.5億元，當中用家佔比約七成，投資者佔約三成。會德豐地產旗下PARK PENINSULA在售的4個項目至今累積沽出466伙，套現超過76億元；集團今年至今錄得1,721伙成交，吸金逾199億元，直逼200億元。他補充，集團計劃明年初推售灣仔春園街及山頂種植道1號項目，今年或提前進行宣傳活動。

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「DOUBLE COAST I」由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎265至1,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成；項目提供159個住宅停車位。

即睇啟德DOUBLE COAST第1期最新資訊 (House730)

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