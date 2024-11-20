中年好聲音｜丁文俊率領粉絲區區送暖 盼與不同善心機構合作

《中年好聲音》參賽者丁文俊早前率領愛丁寶（其歌迷暱稱）到九龍區社企音樂餐廳舉行「好聲音耆妙素膳共享」活動，派發素食飯餐及日用品給區內長者及低收入人士，為一系列區區送暖活動打響頭炮。活動後，他更相約粉絲在餐廳舉行午間音樂聚會，與粉絲共享美味素食之餘更即席獻唱，讓粉絲們身心都大快朵頤。

丁文俊表示一直希望有更多機會帶領粉絲們行善積福，於是年初成立「愛丁寶義工隊」。其歌迷會早前在慈善頸鏈拍賣活動籌得過萬元善款，用作支持義工隊活動經費，集合歌迷之力，回饋社會。這次活動是由他發起的「好聲音耆妙」活動系列的第一站，他希望未來在港九新界與不同社企或善心餐廳合作，送贈食物給有需要人士，為社會略盡綿力。

為了物色適合的餐廳夥伴，丁文俊不時瀏覽社交平台免費派飯群組的資訊，發覺本港不少餐廳都定期舉行類似活動，令他看到香港人充滿愛心的一面。他鼓勵粉絲多做善事，為社會灌注正能量，更歡迎有興趣合作的社企或餐廳透過社交網絡與他的歌迷會聯絡。

今年八月，丁文俊曾連同「中一」好友林鉫徫合辦歌迷聚會，活動中拍賣當年分別以組合A-dAY及個人名義推出之絕版唱片，籌得一萬多元善款，全數撥捐東華三院。預告本月底，兩位歌手將再次出動，與歌迷到老人中心做義工，盡展愛心。