久別重逢｜與陳卓賢同演一角 鄭伊健為全新預告點題

鄭伊健、MIRROR成員陳卓賢、許恩怡、蔡思韵領銜主演—新片《久別重逢》正式宣布於12月20日聖誕檔期上映。故事受導演自身創作時所遇的迷茫所啟發，而故事主軸關於一位音樂人面對創作瓶頸，選擇逃避而展開的一次療癒旅程，道盡人生在不同年齡階段的種種期盼與遺撼。

此外，兩位男演員分別飾演不同人生階段的角色『蘇昇華』，角色的性格亦在全新預告中展示更多的面向，伊健所飾演的蘇昇華正經歷一個鬱鬱不得志的狀況，音樂創作曾經是他事業與生命，如今卻再做不出滿意作品。業內好友給他機會東山再起，但他卻對世界不屑並對自己質疑，失眠和酒癮困擾下令他開始選擇逃避，想不到在這個狀況下，重遇由蔡思韵飾演－曾經在感情上到達萌芽狀態的夏文萱。

被問到回首預告中另一個階段的自己，伊健感受甚深，他寄望年輕階段應該更為勇於嘗試：「因為你已經有咗好多唔同嘅人生經歷，喺成長咗嘅階段，望返青春嘅自己，你會發覺好多事情，其實可以放膽，為自己努力爭取機會，盡量嘗試。」