保錡被轟做節目低俗講感受：kimochi跑自己路

蒙嘉慧(Yoyo)﹑陳海寧(Isabella)和ERROR成員吳保錡主持的ViuTV節目《呢度住吓 嗰度住吓》，昨晚播出的第11集，拍攝當日是保錡留在福岡的最後一天，Yoyo和Isabella藉此對保錡說了一番心底話；保錡亦在社交平台發長文坦言自己亦反思了不少。
自節目播出後，網民就發現保錡常常在節目講黃色笑話，又指他對住小朋友講AV常用用語「kimochi」、「熱菇熱菇」、「yamete」等教壞細路，保錡受盡責罵。事後在社交平台道歉：「錯就認，打就企定，對唔住大家，我係做得唔好。」
「我累了，但不想停」
昨晚保錡在社交平台寫長文，坦言拍這個節目令他反思不少：「這六年一直走來，一直用自己的方法橫沖(衝)直撞，有很多地方自己看不清。」他指Yoyo 在節目的一番話說得很好：「其實我也真的忘記了，自己是一個藝人，我一直以來都覺得為香港市民快樂就足夠，為自己社區服務，用自己認為岩(啱)的方式做任何事。」保錡續表示已經很累，但不想停下來：「在拍節目期間去了好多偏遠的地方，離開互聯網，只有大自然和自己，人有時應該聽從自己的呼吸，跟隨自己的步伐，改正自己的跑姿，kimochi(舒服)地跑自己的路，1212一步一步向前跑，我累了，但我不想停下來，因為我真的愛上的奔跑的感覺。」最後，他更感觸寫上「對不起」三個字。