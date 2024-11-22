吳家忻(Kayan9896)昨晚(22日)出席朗豪坊聖誕亮燈活動，冧爆獻唱《Think I’m in Love》。她表示以前也很喜歡去看燈飾，但近年覺得人太多，寧願留在家開派對，「今年計劃舉辦大食會，每人都要煮東西，我就應會準備『超級無敵燒春雞』，朋友都說我廚藝好！」談到離開「試當真」，吳家忻直認不爽，便宣告自組工作室，專注唱歌演戲的發展。

自組工作室 吳家忻受訪時直認已經與舊東家「試當真」結束關係，開設自家工作室做老闆，「我有自己團隊和班底，至於投資多少當然不會告訴大家，這是商業秘密！(與舊公司再合作？)碰面當然會有機會，如果可以再合作我都想，大家關係良好。」她揚言音樂將多元發展，更會參與概念設計，亦不排除性感上陣。

在Lisa前跳舞好矛盾 提到早前睇Lisa粉絲見面會，被挑選即場獻舞，Kayan笑言識跳冇理由唔跳，但事後又感到有點「羞恥」，但回想又覺成就解鎖，「在她面前跳舞是一個成就吧？心情很複雜！」她自爆也有幻想未來有機會跟Lisa同台跳舞，並視之為自己「終極目標」。

否認嫁入豪門唔憂做 至於聖誕禮物方面，吳家忻就表示想收到紅頸巾，雖然想男友親手幟，但有感他的手藝一般，心情有點矛盾。至於有指她準備嫁入豪門，kayan9896強調自己一直努力工作，並指「人一係有錢，一係無錢」，想拍拖就拍拖，同時如常工作。