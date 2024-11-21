唔講得｜葉童黃德斌舞台劇反應熱烈 陳寶珠現身捧場

由葉童、黃德斌領銜主演，改編自上海話劇藝術中心原創舞台劇《不可說》的廣東話版黑色喜劇《唔講得》，五場公演已於日前圓滿完成，尾場吸引了影迷公主陳寶珠前來捧場，她更在開場前在後台和一眾主創合照留念。尾場公演完畢後，導演及劇本改編者：進念•二十面體 (實驗藝術團體) 聯合藝術總監胡恩威，監製陳善之，領銜主演葉童、黃德斌、楊永德，以及音樂表演者李俊樂齊齊出席慶功宴，一起回顧這段時間的滿滿收穫。胡恩威還特地為幾位主演訂製了印有《唔講得》海報的黑膠唱片包裝，甚有紀念意義。



胡恩威表示今次《唔講得》的演出從籌備到向大家呈現共用了11個月時間：「其中最大的挑戰就是有很多對白，但四位演員們在百忙中安排了足夠時間進行劇本圍讀和排練，所以在五場現場演出中可以看到他們的功力和努力。」 胡恩威續說：「這個劇本在形式上是很傳統，但中間又有很多時空交錯，傳統中兼具實驗，所以我們才揀選了它，希望觀眾在聽得明和看得明的同時也有新元素讓他們去體會。香港文化產業創新是須要實驗和產業結合，今次是一個很好的示範，看如何利用科技和行業內最頂尖的台前幕後團隊，去產生這樣的火花。」



今次被胡恩威邀請擔任監製一職的 Joe 陳善之對整件事感到非常開心，也從中學習了很多，Joe 說：「首先當然要多謝葉童和德斌對我的信任，也要多謝胡恩威在整個過程中，和我很有默契地互相討論及商量如何去處理這個劇，因為進念一向給大家的感覺是很實驗，我看完《唔講得》的劇本後覺得它本身的戲劇性很强，而且可以找到這兩位演技派的演員來參與，我從導演最後的成果中，也學習了一些既新又帶多面體的劇場呈現方法，所以真的很高興。」 Joe 續說很開心得到一位一直以來也很支持藝術推廣及教育的天王級朋友的贊助、可以讓三百多位學生來觀賞《唔講得》這個劇，他們更參加了一個導賞團，讓他們可以和導演交流。 Joe 很高興可以將香港本土藝術文化傳揚給一代又一代的年青人，達到傳承的效果。





葉童表示先前從未預想過觀眾的反應，後來欣喜地發現大家的反饋都很積極，她的一些粉絲還特意觀看了普通話版，為睇這個舞台劇的廣東話版本「做功課」，其餘不少觀眾也因為轉換過的語言而有了新的感受與理解。葉童指今次的演出對手很新鮮，激發了她對詮釋角色與投入演出的熱情，整個過程對她而言是一次「尋寶之旅」，因每次的現場演出都令她的表演有變化，角色也有了更多層次。 她所飾演的角色及各種情緒的起伏很大，要牢記許多對白、但與很多觀眾產生了共鳴，獲得了許多演出的動力，也消除了她的疲憊。當被問及是否考慮重演舞台劇，葉童表示本輪表演已很圓滿，沒有任何遺憾。當然她也願意有機會時再次演出《唔講得》。





儘管這次並不是是黃德斌首次參演舞台劇，但他表示自己起初總擔心演不好角色，還會因為對白多等問題而感到緊張，但經過一段頗長時間的排練，他對自己能否順利呈現劇本有了不少信心，很多觀眾也認為他的表現有別於他在影視作品中的表演，這令他甚是欣慰。