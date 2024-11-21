容祖兒失聲後公開現身 為保聲帶推job頂硬上拍《聲生不息2》

容祖兒(Joey) 早前在社交平台貼出多張戴水怪HANGYODON頭套的照片，笑言自己跟水怪撞樣。今日她與新晉樂團Locksmith到九龍塘出席揭幕禮，商場一改過去歐美布置，引入人氣角色水怪HANGYODON與大家共度聖誕。Joey表示在澳門開騷時，有演唱會工作人員指她在fans心目中跟水怪好似，於是便po那張水怪照片，之後兩個月收到很多水怪禮物，她也覺得這個卡通人物好得意。

醫生下令收聲 提到她的聲線情況，Joey稱因為細菌入侵聲帶，現時比起最差的情況好多了，醫生也建議她不要說話太多。她透露其聲帶長期生繭，如長期磨擦太多會變硬，需要做手術，現時需要輕聲說話及養聲。她為了保護聲線需要戒口及多聞蒸氣，多休息少說話，她說︰「對一個好鍾意講嘢嘅人，唔講嘢係一個大懲罰，但為咗把聲都要堅持！」她透露已吃了一整年的喉糖份量，又要定時服中藥，如人多活動也會進食一些補充劑保聲。

明白江門fans感受 提到江門的演出被fans嗌回水及鼓譟，Joey表示了解他們的心情，明白有fans為了她而入場，自己也不想病，當下希望可以盡快好返。 她又稱當下已盡自己可做的範圍處理，始終沒有一個完美的解決方法，因為她是靠聲音工作，失聲便不能工作，希望以後不會發生同類事件。她透露曾到南京找為她針灸廿多年的醫生，針灸了幾天，的確幫助了不少。她表示已經不敢接工作，只好享受假期，如身體狀況許可便會買機票出埠找好姊妹Twins。

盡力完成 《聲生不息2》拍攝 對於她快將參與《聲生不息》新一季拍攝，聲帶未必趕及復元，她坦言只能靠經驗彌補不足，「因為演唱會都會有機會唔係最好狀態，但仍然都要演出，我覺得唱歌應該接受喺唔同狀態，用一個真誠實感去演繹，感情先係最重要，有好狀態就會事本功倍。」 她相信自己的能力可以應付到，加上是唱廣東歌，難度相對不太難，會用100%努力去完成工作。她坦言聲帶出事已非首次，是職業病，更笑謂病菌很會GPS，專攻擊她的聲帶，自認身體的狀況不如以前，昔日自己像超人般可以不睡覺，但現在病了幾個月仍是手軟腳軟，所以要換另外一些方法好好對待自己的身體，並向fans表示會錫住自己。