愛莉莎莎驚爆在印度「生不如死」　連PO影片苦喊：沒事不要來

百萬YouTuber愛莉莎莎不時透過社群平台分享生活及個人觀點，然而近日她在IG一連發出多則限時動態，透露她前往印度旅遊，但認為當地空汙嚴重「整個城市都是臭的」，讓她才下飛機幾小時身體就開始不舒服。不僅如此，她行前找了在訂房網評分9.1的飯店，但實際環境卻相當破爛，甚至到當地辦sim卡還被電信公司收了新台幣700元（約168.30 港元），讓她怒批此趟旅程一度讓她覺得「生不如死」，直呼：「這個國家到底出了什麼事情？」

愛莉莎莎提到印度德里的空汙相當嚴重 愛莉莎莎17日在IG限動提到印度德里的空汙相當嚴重，她原以為是路邊有排泄物或是垃圾的味道，「就是有點像燒塑膠，或是燃燒一些刺激氣體的味道。」導致她頭、喉嚨、鼻腔都感到不適，連眼睛都睜不太開，甚至不停咳嗽；更崩潰地說，「大家真的沒事千萬不要來（德里），有事也不要來。」 她也分享，當地機場並沒有辦sim卡的地方，好不容易找到了印度最大電信Airted，卻要填寫非常多資料，包含台灣住址、父母的姓名等，且相同內容還要寫3至5遍。期間，工作人員還多次拍攝她的照片，最後總共花了2個小時，才完成一切程序，讓她感到相當不解，「辦sim卡就是2分鐘的事，為什麼他們這麼喜歡make simple things complicated？」並感嘆「不是人員的問題，是整個印度政策很荒謬。」

愛莉莎莎提到印度德里的空汙相當嚴重 在住宿體驗方面，愛莉莎莎表示自己有事先在網路上挑選了在訂房網評分9.1分的飯店，每晚要價新台幣1700元（約408.62 港元），但實際入住，環境卻非常破舊，「一進去超破爛！」在半夜也會聽見鐵皮屋上的漏水聲，經過她觀察後，發現竟是屋頂水塔的水滿出來。 最後，她分享在印度的「生存策略」，提醒大家前往當地時，只要是陌生人友善的邀請，都要「溫柔且堅定的拒絕」，也叮嚀粉絲們別為了省錢，而接受別人的慷慨，「雖然人家有可能是好人，但總有機率遇到壞人，還是以自保為優先。」 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章