我推的孩子｜真人版辦世界首映 齋藤飛鳥自爆一度辭演星野愛

赤坂明原作、橫槍萌果作畫的大熱漫畫《我推的孩子》，自2020年4月開始於《週刊YOUNG JUMP》連載至今，終於本月14日發表第166回的完結篇，第16冊漫畫單行本最終卷預計12月18日上市。
《我推的孩子》我作者赤坂明也在同日宣布，將在2025年春天推出具童話色彩的全新作品，可是粉絲卻對《我推》的大結局並不滿意，更有網民狠批草率及爛尾。
《我推》從2023年推出動畫版後，把熱潮推至高峰，連帶YOASOBI唱出的主題曲《IDOL》也全球爆紅。至於真人版日劇已定本月28日於影視串流平台Prime Video上架，電影則定下月20日開畫。真人版由乃木坂46舊將齋藤飛鳥飾演超人氣偶像星野愛，其他角色分別由櫻井海音（阿葵亞）、齊藤渚（露比）、原菜乃華（有馬佳奈 ）、Ano（MEM CYO）、茅島水樹（黑川茜）演出。昨日，《我推》在東京舉行世界首映，齋藤飛鳥偕同扮演雙胞胎的櫻井海音、齊藤渚及一眾演員現身，大會安排400名粉絲參與，場面熱鬧。星二代櫻井海音孭飛演男主角阿奎亞坦言壓力很大，亦感謝拍攝團隊跟他一起奮鬥。
至於演星野愛的齋藤飛鳥，在盛會上透露當初收到拍攝邀請時，完全不想演這角色，並一度拒絕演出，她補充指獲製作方的工作人員誠意打動，他們很具體告訴電影及劇集的內容，令齋藤飛鳥才有信心可以演這個角色，她表示：「我當了偶像大概12年了，這是畢業之後，對我來說是需要很大的決心。然而我的粉絲沒想過可以再度見到的以偶像姿態再見大家，相信可以令大家拭目以待。」