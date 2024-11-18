我推的孩子｜真人版辦世界首映 齋藤飛鳥自爆一度辭演星野愛

真人版《我推的孩子》在東京舉行世界首映。

赤坂明原作、橫槍萌果作畫的大熱漫畫《我推的孩子》，自2020年4月開始於《週刊YOUNG JUMP》連載至今，終於本月14日發表第166回的完結篇，第16冊漫畫單行本最終卷預計12月18日上市。

《我推的孩子》我作者赤坂明也在同日宣布，將在2025年春天推出具童話色彩的全新作品，可是粉絲卻對《我推》的大結局並不滿意，更有網民狠批草率及爛尾。