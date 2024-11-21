新加坡直擊｜金惠秀Deep V曬腿登場 朴寶英有幸親親米奇老鼠

迪士尼一連兩天舉辦的2024亞太區內容發布會已圓滿結束，大批韓星、日本藝人現身新加坡濱海灣金沙酒店，繼首晚到MARQUEE展開粉絲見面會後，Disney+多套原創韓劇主角昨日在發布會上均有登場， 《山寨人生》主角金秀賢聯同曹寶兒及導演朴鉉錫出場即引來哄動，還有柳樂優彌、笠松將、朱智勛、朴寶英、柳承龍、梁世宗、林秀晶、金多美、孫錫久、朴恩斌、薛景求、金惠秀、鄭星一等，眾星更與米奇老鼠大合照，場面熱鬧。

在《山寨人生》記者會上，金秀賢首度跟曹寶兒合作兼飾演情侶，金秀賢談到角色設定，他開始時表示不覺得與真實性格相似：「我的角色需要掌握人心、能夠控制場面、而且非常有魅力……」金秀賢分享期間卻突然醒覺，一臉尷尬地說：「等一等，其實我也有魅力，算是與角色有相似之處吧！」金秀賢自爆已經10年沒有到新加坡，是次提早兩天抵埗，大嘆炒蟹、沙嗲、咖吔多士等美食。至於《揭密最前線》女主角金惠秀穿Deep V襯開衩裙登場，記者會進行時，金惠秀要用披肩遮下半身，而金惠秀對拍檔鄭星一有讚冇彈，大爆片場所有人都成為他的fans，搞到鄭星一尷尬偷笑。至於《下流大盜》主角柳承龍心情特別靚，在台上大派福利，擺出不同心心甫士任影唔嬲。