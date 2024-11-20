新加坡直擊｜金秀賢夠親民 朱智勛撐拐杖派心 柳承龍扮喊慶生日

迪士尼舉辦的2024亞太區內容發布會，今日（20日）起一連兩天，在新加坡最具代表性的濱海灣金沙酒店隆重舉行，並於傍晚到MARQUEE加開粉絲見面會，多位日韓人氣藝人均有出席，新任「美國隊長」安東尼麥奇（Anthony Mackie）則壓軸登場，場面星光熠熠。

是次粉絲見面會招待不少幸運fans到場，更幾乎企滿夜店三層，日本男團Travis Japan成員松田元太先打頭陣，由於他負責聲演《獅子王：木法沙》（Mufasa: The Lion King）的日本配音版，故以日本代表身份行藍地毯，接着是話題日劇 《噬亡村》主角柳樂優彌及笠松將，甫到場即獲影迷熱烈歡迎。