新加坡直擊｜《Moving超異能族》編劇姜草新劇揭神秘面紗 朱智勛孖朴寶英為《照明商店》造勢

迪士尼今日起一連兩日在新加坡濱海灣金沙酒店舉行亞太區發布會，公布2025至2026年多部影視重頭作，包括20th Century、Pixar、LucasFilm、Marvel，還有多齣韓、日劇集及動畫，盛會開始時先有米奇老鼠站台揭開序幕，現場指揮交響樂團演奏《魔雪奇緣》、《獅子王》、《小魚仙》及《美女與野獸》等作品主題曲，high 爆全場！ 首日發布會，除了由「飛隼」上任成新一代「美國隊長」的安東尼麥奇（Anthony Mackie）驚喜登場外，Marvel Studios總裁奇雲費治（Kevin Feige）亦以直播參與這場盛會。同時，大熱韓劇《Moving超異能族》編劇姜草的矚目新作《照明商店》亦率先公開30分鐘片花，姜草、導演金熙元及兩位主角朱智勛和朴寶英均有現身。朴寶英穿短裙露肩登場，十分搶鏡，並與男主角朱智勛分享拍攝新劇的感受，原來兩人在劇中卻沒有對手戲，朴寶英說：「好可惜，若有下一季希望可以再有合作場面。」《照明商店》由在《Moving超異能族》中飾演體育老師的金熙元首次執導，而該作是姜草於13年前創作的漫畫，他說：「劇集將漫畫中無法表現的內容，透過導演和演員們以更立體的方式呈現了出來。」他希望觀眾可以多多支持，而《照明商店》已定12月4日上架。

今日盛會首度公開多部影視作品的獨家預告及片段，包括《獅子王：木法沙》（Mufasa: The Lion King）首次在亞太地區播放原創歌曲《I Always Wanted A Brother》、《白雪公主》（Snow White)）女主角麗素莎嘉娜（Rachel Zegler）也提前錄製問候影片，而即將上映的《魔海奇緣2》（Moana）也公開精彩歌曲片段，其中放映迪士尼真人科幻作《創：戰神》（Tron: Ares）的片段及男主角謝拉力圖（Jared Leto）的錄影片段時，全場反應特別哄動！

50隻巴斯光年現身大銀幕

期待已久的《優獸大都會2》（Zootopia 2）、彼思動畫《超人特工隊3》（The Incredibles 3）、《反斗奇兵5》（Toy Story 5 ）及《玩轉腦朋友》外傳新劇《發夢製作公司》（Dream Productions）均播出預告片，全場反應熱烈，現場更有50隻巴斯光年在大銀幕上出現的照片，讓在場記者興奮不已！大會亦公開 Lucasfilm安排2026年上映的新片《曼達洛人與古古》（The Mandalorian and Grogu），以及Marvel Studios的新劇《夜魔俠：重生》（Daredevil：Born Again）和《神奇4俠：英雄第一步》（Fantastic Four：First Steps）等，搶先公開精彩內容。