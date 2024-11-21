新城勁爆頒獎禮2024｜馬浚偉力洗「豬肉獎」污名 全新機制開放予公眾投票

《新城勁爆頒獎禮 2024》將於12月28日下午3時假座香港會議展覽中心Hall 5BC隆重舉行。這亦是馬浚偉成為首席營運總監後，首個舉行的勁爆頒獎禮。今年勁爆頒獎禮破天荒以樂壇X體壇「我們的驕傲」為主題，旨在聯繫中國香港運動精英和歌手，表揚他們在舞台上的卓越成就，以及對香港的貢獻。除此之外，更表揚及致謝所有幕後音樂創作人，對樂壇的貢獻和努力。

馬浚偉十分尊重和欣賞體現藝術、創作者及歌者，上任後，年初３月第一時間進行大革新，成立「音樂統籌委員會」（簡稱：音統會），為新城廣播的 4 大音樂榜以公平、公正、公開選出每首登榜歌曲，再以公正亮麗的成績表派發給在過去一年付出過努力的歌手及音樂創作者。對於過往坊間一直有傳言指唱片公司向勁爆頒獎禮「買獎」及 亂頒「豬肉獎」之說，新城廣播今日作出嚴正澄清，對以上虛假傳言絕對是流言蜚語，並重申以今年勁爆頒獎禮全新機制，絕不容許再有這類流言出現！

今年的《新城勁爆頒獎禮 2024》獎項，皆以「尊重音樂 專業至上」為評審準則，除了本身已有的《新城勁爆流行榜 -本地榜》(勁爆本地榜)、《國語力排行榜》，《新城勁爆流行榜 - 外語榜》(勁爆外語榜)；今年３月再開設了《新城廣播歌曲播放榜》。 為了更公平公正選出得獎歌手及歌曲，今年勁爆頒奬禮其中７個獎項開放給公眾投票，分別為「勁爆男歌手」、「勁爆女歌手」、「勁爆樂隊/組合」、「新城勁爆男新人」、「新城勁爆女新人」、「新城勁爆新樂隊/組合」及「勁爆歌曲」。現已開始透過新城網頁（另附網址）公開投票。評分比例為公眾投票佔40%、音統會T3(管理層)佔30%、T1 (全台節目主持及管理層)+ T2 (資深音樂節目主持及管理層)佔20%；管理層佔10%。