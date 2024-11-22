林奕匡爆囝囝癖好 與太太岳母組成「湊B鐵三角」

林奕匡（Phil）接受程凱欣和麥卓華主持的《原來生活好快樂》訪問，Phil的太太李靄璣今年8月誕下兒子Darrien，剛榮升爸爸的Phil被兩位主持踢爆話題總是離不開兒子，是名副其實的「超級奶爸」。

Phil雖然只做了爸爸兩個多月，但他絕對是太太的「神隊友」，跟太太和岳母組成「湊B鐵三角」，每人負責一個更份照顧BB，「做爸爸乜都要識，例如點樣抱佢、餵奶、掃風，基本上我每件事都要識，因為做爸爸一定要畀佢有一個倚靠，可以照顧到佢。」