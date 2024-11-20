港澳深穗電影交流展11．23舉行 《半邊人》許素瑩現身映後會

康樂及文化事務署 (康文署) 電影節目辦事處將於11月23日至明年1月19日舉辦放映節目「啓系列2024：嶺南影像—港澳深穗電影交流展」，在香港大會堂和香港電影資料館放映來自香港、澳門、深圳和廣州由開放改革至今的電影作品，並會舉行交流會和工作坊，促進四城的電影工作者的交流。節目由資深電影文化研究學者羅卡及電影節策劃馮宇聯合策劃。 兩位節目聯合策劃人精心細意揀選了於 1983年由香港新浪潮導演方育平執導，許素瑩主演，並曾榮獲香港電影金像獎最佳電影、最佳導演和最佳剪接多個獎項的《半邊人》為11月23日晚上7時半在香港大會堂放映的開幕電影，映後更特設答問環節，屆時戲中女主角許素瑩和編劇施揚平也會現身參與。

許素瑩憶述說：「當日接拍《半邊人》的目的是為了紀念我已故的戲劇導師戈武先生，我想方育平導演也有同樣的心願，所以很感激方導演，一起成就了這電影，意義十分重大。」「回想起當日的感覺只想盡力完成這電影，沒有特別想及自己是新人還是舊人，只希望世人都會認識一位曾經為戲劇及電影努力過的戈武先生。這部《半邊人》的劇情有一部份是自己親身經歷過的，要自己再次重新演繹，就像牛的反芻一樣，有時真的有想吐的感覺，幸好最後都懂得抽離，再以第一身身份去感覺和演繹，非常感恩戈武老師的教導。」





其他選映作品還有周潤發在《我愛扭紋柴》(1992) 飾演圍頭村村長，與由鄭裕玲飾演從外國返港的青梅竹馬女朋友，因生活與思想方式的衝突，引發連場荒誕笑料；《細路祥》(1999) 以孩童的視角觀照市民大眾的生活，以童真在紛亂中保存安寧和希望；《葉問 - 終極一戰》(2013) 和《牛郎織女》(2008) 描繪不同年代的移民如何適應新生活。 前者講述葉問來港謀生，在艱苦中仍然展現嶺南武術文化的美，後者以外地工人到廣州謀生為背景，反映南北交雜中蛻變的廣州文化；改編自深圳作家劉西鴻得獎小說《你不可改變我》的電影《太陽雨》(1987) ，是導演張澤鳴「城市電影」的扛鼎之作，反映了在當時深圳在改革開放的前沿，人們在西方文化襲來時驚慌失措，既迎新又不知如何去舊。節目亦精選兩部别具特色的澳門作品，都是由六個故事組合而成；《堂口故事2：愛情在城》(2011) 是由六位導演拍攝的六個關於愛情的故事；《過雲雨》(2017) 則由導演陳嘉強身兼編劇，講述發生在六個人物身上互相交錯的故事。

部分放映特設映後談，分別由演員許素瑩、編劇施揚平、張婉婷、監製朱佑人、導演黃婷婷和陳嘉強主講。為讓觀眾加深對電影創作的認識，節目設座談放映和交流會。三場座談放映，分別以「知識分子電影的精神」、「隱秘的嶺南心事」、「澳門電影的發展狀況」為題，邀請導演甘小二、楊平道、黃婷婷和監製朱佑人分享他們的創作過程，並選映相關電影片段。八場交流會則邀得四城的電影工作者對談，或與影評人和觀眾交流。交流會講者包括導演尹麗川、陳果、翁子光、邱禮濤、黃浩然、張澤鳴、影評人喬奕思、聯合節目策劃羅卡和馮宇等。