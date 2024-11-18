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娛樂
2024-11-18 21:09:35

破地獄｜許冠文直言現況慘情陷悶局 盼一齊喊完能釋懷 再為香港破地獄(有片)

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許冠文和衛詩雅現身銅鑼灣，主持《破·地獄》海報劇照展揭幕禮。(娛樂組攝)

許冠文和衛詩雅現身銅鑼灣，主持《破·地獄》海報劇照展揭幕禮。(娛樂組攝)

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由許冠文、黃子華、衛詩雅(Michelle)和朱栢康主演的電影《破·地獄》勢如破竹，上映10日累積票房已衝破6千萬。許冠文與演戲中女兒的衞詩雅，以及導演陳茂賢、艾妮和劉若寶，聯同英皇集團主席楊受成博士，齊齊現身銅鑼灣主持電影海報劇照展的揭幕儀式，同時預先為下周日(24)生日的衛詩雅慶生，當工作人員驚喜奉上生日蛋糕後，她突然說是最後一次，當場令眾人不懂反應，原來她是指最一次以衛小姐身份慶祝生日，她表示將在謝票中度過40歲生日，坦言未婚夫有投訴。

《破·地獄》上映10日，票房衝破6千萬。(娛樂組攝) 衛詩雅將迎來40歲生日，獲老闆楊受成和許冠文等人送上蛋糕預早慶祝。(娛樂組攝) 許冠文盼大家透過《破·地獄》有所釋懷，再看通局面為香港破地獄。(娛樂組攝)

許冠文幾十年度橋令人笑：未試過有人話同我一齊喊

電影公司當場宣布《破·地獄》票房已破6千萬大關，眾演員大感興奮，許冠文不諱言，「呢幾十年都想度橋令香港人笑下，我知大家都覺得好慘，一個悶局又未睇得開點做，暫時喺惡劣環境。」今次《破·地獄》令他第一次有人在街上告訴他，不是讚套戲好笑好睇，而是當面多謝他，「佢話多謝我咁多年同佢哋一齊笑，今日佢哋跟我一齊喊，跟住一齊笑一齊喊，電影可以幾咁偉大，咁多年以嚟未試過有人話同我一齊喊，所以我覺得呢套戲真係有好大魔力同影響，我真係希望全香港觀眾睇完之後，眼淚過咗之後，洗乾淨對眼，自己釋懷再看通香港局面，真係為香港破地獄，重新再嚟過。」

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衛詩雅在電影《破·地獄》的表現獲許冠文睇好奪影后，她笑言當自己攞咗。(娛樂組攝) 許冠文和衛詩雅在電影《破·地獄》演充滿隔膜的父女，戲外兩人則「父女」情深。(娛樂組攝) 衛詩雅在《破·地獄》的表現獲許冠文高度讚賞。(娛樂組攝) 衛詩雅出席《破·地獄》海報劇照展，獲驚喜送上生日蛋糕，預早慶祝40歲生日。(娛樂組攝) 艾妮(左)和劉若寶有份參演《破·地獄》，艾妮演掌摑衛詩雅的正印。(娛樂組攝)

難得與觀眾同哭

許冠文與衛詩雅受訪時表示，能夠令觀眾跟他一起哭，非常感動，希望喊完之後，每位觀眾都可破自己的地獄，「將自己最心底的枷鎖，放開晒同化解，世界靚咗，明天係更好，呢個先勁！」他笑言愈多人睇愈好，最好全香港人都睇，然後個個都充滿笑容，票房屬其次。Michelle笑言每朝起身第一件事就是睇票房，「其實最開心係好多人DM我，多謝我幫佢破咗地獄，令他釋懷，好感恩，電影的力量好大。」

衛詩雅難忘洗頭戲

問到可有信心打破票房紀錄，衛詩雅語氣肯定地表示有信心，因為謝票感受大家都很喜歡這電影，有觀眾甚至一日睇三次，Micheal亦信心十足，並表示已呼籲親朋戚友入場。他自言是喊包，看了兩、三次仍然落淚，但喊完就好舒服，其中最觸動的幾場戲，包括跟黃子華唱南音、衛詩雅幫他洗頭洗澡，以及尾段讀遺囑。衛詩雅亦表示最難女兒替父親洗頭的一場戲，「對我來講，這場戲好難，因為每次睇劇本都好觸動，要撳低自己的情緒，唔可以太崩潰，這場戲都我的角色很重要，好深刻。」

睇好衛詩雅爭影后

談到楊受成寄望她奪得影后，許冠文率先表態，「我認為佢好有機會攞影后，我同佢做演，漸漸都唔記得佢係演員，我真係以為佢係我個女，雖然佢兩個名相同，但對我來講係最大榮譽，做做吓唔記得個對手係演員，好犀利。」獲高度讚賞的衛詩雅笑言，「我當攞咗！」至於爭奪影帝，他笑言自己無乜突破，但經過今次單純做演員後，有嶄新體驗，「當我唔係做導演和編劇，開始就諗下可點樣演，剩係集中點樣演，諗好多花式來演，覺得好好玩，以前我唔係太鍾意演戲，成日要等埋位好悶，所以都開始唔係好贊成自編自導自演，發覺如果好集中，做一件事都夠。」許冠文自言《破·地獄》給他不少啟示，直言目前香港不需要硬要觀眾笑的電影，最重要是劇情合理，貼近生活有喊有笑。

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