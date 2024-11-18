與天地對話｜林盛斌驚揭娛樂圈醜陋面：係一個鱷魚潭 好多人想你死

TVB 台慶綜藝節目《與天地對話》明晚（18日）首播，四位藝人姜皓文（黑哥）、蔡思貝、余文樂、林盛斌（Bob）分別踏足南也門、索科特拉島、澳洲昆士蘭大堡礁、及北領地紅土地區；節目中，製作組特別安排四位藝人單獨前往四野無人之地，於天地間講出埋藏心底多時的說話，實行「跟自己獨處，與天地對話」，當中阿Bob驚爆娛樂圈醜陋面：「娛樂圈係一個鱷魚潭，平時大家見到笑笑口，但其實都係危機四伏，好多人想你死。」

《與天地對話》有別於一般旅遊節目，踏足的地方是大家平時甚少去到的，蔡思貝探索的索科特拉島，除了一星期只得一班機，更需要有特許批文才能入境，每年只批准三千個旅客登島，坐了三十小時飛機才抵達當地的思貝，在節目中亦強調：「我哋係香港電子傳媒第一個嚟到呢度拍攝。」