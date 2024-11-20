荷里活廣場︱Piske & Usagi玩轉粉紅遊樂園 陳家樂想偕妻女打卡暢玩

今個聖誕，荷里活廣場聯乘日本超人氣角色P助與粉紅兔兔，溫馨呈獻「荷里活廣場 x Piske & Usagi玩轉粉紅遊樂園」。剛升格當爸的陳家樂，今日率先到場暢玩全港首個4.5米高最萌粉紅歷奇繩網陣，又於3大打卡位試拍，準備攜妻女到來樂園，過一個粉紅色聖誕。攝影：羅錦鴻

與 P 助 粉紅兔兔合照回家 𠱁 囡囡

家樂將與太太連詩雅，以及女兒Camila迎接首個榮升新手爸爸的聖誕，他今日率先到「荷里活廣場 × Piske & Usagi 玩轉粉紅遊樂園」聖誕主題活動試玩各項設施，家樂笑說：「Camila出世後特別留意周圍粉紅色、極具少女心的事物，所以一到現場就與可愛的P助與粉紅兔兔瘋狂打卡，回家就將合照展示給囡囡欣賞。」家樂說時一臉「寵女爸爸」的模樣，嘴角更露出甜笑。