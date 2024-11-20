萬千星輝賀台慶｜介紹47位新世代藝人 廖家爵曾文心獲「全台力撐潛質男女藝人」勁催淚

《萬千星輝賀台慶》圓滿結束，除了召喚昔日藝人回娘家擔任嘉賓外，更有環節以「代代傳承」為主題的「值得被看見的凡星」。
台慶安排47位「凡星」登場，先以一班新面孔在台上刻意裝成蝦碌演奏，帶出應給予機會每位默默耕耘、為夢想努力和堅持的新一代藝人，47名的潛質男、女藝人於台慶首度攜手合作，分別是布樂文、陳力行、施焯日、張景堯、湯之欣、梁筠苓、黃瀅仴、何晉樂、Timothy、吳旻軒、黃意天、沈曈伽、彭家賢、侯雋熙、陳昊廷、江廷慧、李茵彤、劉芷玲、吳子冲、陳頌天、曹銦玲、葉靖儀、蔡景行、吳兆麟、周百恩、吳天佑、李紹堅、黃浩霆、廖家爵、邵展鵬、程浩駿、鄒兆霆﹕馮子亮、陳嘉俊、馮顯藝、伍韻婷、黃紫恩、曾文心、胡敏芝、李海銅、鄧美欣、鞏姿希、張天妮、羅皓誼、梁采貽、盧映彤、黃子桐。
47位生力軍自我介紹後，車婉婉在台上說：「喺台上有啲朋友仔，有啲入咗行三年，有啲入咗行五年，甚至更耐嘅時間，觀眾朋友未必對佢哋好認識，唔係好認得佢哋嘅樣，唔係好記得佢哋個名，但我知佢哋每一個每一日都好熱心，為自己嘅電視事業去打拼去努力。」她續說：「我望住你哋，我諗番當日嘅我自己，我係新秀，入咗行3２年嘅車婉婉，真正第一次主持節目，係30年後嘅《好聲音》，今晚好榮幸第一次嚟到台慶嘅舞台，成為其中一個司儀，真係好夢幻，努力、堅持，唔好放棄，頂住，因為你新一頁人生，就係用你哋雙手創造出嚟。大家畀啲掌聲，畀啲鼓勵佢哋！」在台慶盛會上，大會頒發了由全台藝人總動員投選的「全台力撐潛質男 / 女藝人」獎項各一個， 視帝譚俊言頒發「全台力撐潛男藝人」獎，結果廖家爵獲頒殊榮，譚俊言在台上說：「有日入到廠，佢要演醫院場景，佢要演爸爸就嚟唔得，佢嗰日演得好好，佢話佢爸爸真係病咗，佢真係就嚟唔得，但佢好敬業完成每個鏡頭，我想介紹佢，廖家爵，大個仔唔好喊。」激動落淚的廖家爵表示：「多謝，老竇你依家唔喺度，我知你會睇到，好多謝公司畀個獎我，我相信每個新人都想得到大家認同，我唔知講咩好。」他更哭得不能再說下去，獲全場恭喜，場面感動。至於「全台力撐潛女藝人」方面，就由曾文心奪得。