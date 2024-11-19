萬千星輝賀台慶｜廖偉雄重返娘家賀台慶感觸落淚 燦神激動促政府助演藝界

《萬千星輝賀台慶》今晚(19日)在電視城舉行，為慶祝無綫踏入57周年台慶，今年的主題是「同一家人，與你前行」，TVB特別邀請不少昔日「親生仔女」回歸助慶，「燦神」廖偉雄今晚也有「返嚟一齊玩」！

久未露面的廖偉雄接受傳媒訪問，他表示上幾個月曾回港，但每次返香港都逗留很短時間：「返親嚟香港好快就走，因為依家主要工作都係響國內同埋馬來西亞，所以停留香港嘅時間都比較短，但係依家籌備飲食嘅店舖，我一定會返嚟香港,嘅，因為香港係我嘅家。」自言可以回來支持台慶是個光榮。