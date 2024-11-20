萬千星輝賀台慶｜曾志偉開腔回應黎芷珊《戰場上》被腰斬

《萬千星輝賀台慶》於今晚(19日)在電視城舉行，今年的主題是「同一家人，與你前行」，而內容都有不少創新環節，網民都有留言表示沒想過今次台慶不像昔日般「膠」。曾志偉在完騷後接受訪問，表示非常高興，並稱每一part的環節都是由他負責，出來的效果也是自己想要的。

他說最開心可以見到不少TVB的老面孔，整個氣氛都非常好。問到是否由他碌人情卡請廖偉雄、吳啟華、劉美君、林峯回來，他指今年的主題是「回家」，所以是碌TVB的人情卡，大家也是回來支持TVB。

他表示林峯自從《九龍城寨之圍城》播出之後，非常忙碌，加上又要開騷，能夠請到他出現已經感到萬幸。他指致電給對方時，向他建議把其演唱會部份環節拿出來，省下彩排時間，而他亦按林峯要求，出動最好的音響設備，用多些錢請他的dancers，他說︰「無所謂！最緊要係佢肯返嚟！」

對於今年的司儀陣容，他特別邀請顧紀筠回來，希望做到舊帶新，有傳承，帶出TVB很支持新血。他表示最滿意是新人演出環節，知道得獎的廖家爵的爸爸是無綫舊同事廖駿雄，「見到佢第二代回來TVB咁用心去做，所以都好感動！」他坦言這些演員在頒獎禮不能拎獎，於是特設該頒獎予他們，希望借該環節鼓勵新人以及一些工作了多年的藝人。

對 黎芷珊《戰場上》被腰斬感無奈

問到黎芷珊為何沒有現身台慶做司儀，他稱芷珊正身在海外出席頒獎禮，獲獎的是她早前主持的訪問節目。對於她主持的《戰場上》被腰斬，志偉說︰「呢個要慢慢再決定，街嘅反應我哋都要注重，唔想係台慶時間有太多呢啲嘢，同埋後面有啲未剪好，我哋會再睇睇。」被問到是否沒想過外間會有如此反應，志偉直認自己應承拍攝，「當然覺得唔會啦，但見到大家咁大反應，都唔想製造咁多問題，尤其係台慶時間，唯有暫停下先。」

曾志偉︰好多嘢 我哋無機會播出

提到芷珊與攝影師是冒生命危險入去採訪，但節目最後遭腰斬，志偉表示私下有跟他們交談，「每一個人做每一個節目都出咗最大嘅力，尤其是今次個地方咁危險！其實都唔想有呢件事發生，無辦法，但社會有咁嘅反應，都要取捨。(係咪都有走訪俄羅斯)無，但其實睇到後面，係咩都有，但我哋無機會播出。」