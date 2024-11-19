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娛樂
2024-11-19 21:35:03

萬千星輝賀台慶｜福祿壽抽盡何太Baby face水 幫汪明荃sell演唱會搞錯日子？

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《萬千星輝賀台慶》論盡今年的話題人物。

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《萬千星輝賀台慶》於今晚(19)在電視城舉行，今年的主題是「同一家人，與你前行」。率先打頭陣的表演節目是「福祿壽年度娛樂風雲人物」，先由阮兆祥帶同「LOONG9」三位香港成員冼靖峰、王奕斌、文佐匡自抽，之後TVB再玩AI，將王祖藍的面融入汪明荃近日的新歌及台慶宣傳片。

其後王祖藍再穿上阿姐在《Make my day》的連身裙化身成Pizza姐唱歌，他更不忘為阿姐的個唱宣傳，王祖藍拿出演唱會飛表示「呢個Liza邊夠呢個Lisa好睇」，但上面門票日子就印了今日日期，而非汪阿姐開騷的日子。阿姐笑說︰「喂！寫錯喎！」

《萬千星輝賀台慶》現場實況 《萬千星輝賀台慶》現場實況 《萬千星輝賀台慶》現場實況

李思捷、葉泓聲等扮郭富城昔日個唱造型，思捷就被人笑的出事假髮這型。不過，最好笑莫過於關嘉敏再次扮譚輝智，今次更與真的輝智一齊跳唱，二人近同步，加上他們的舞步不時將二人的樣子重疊，令不少觀眾表示已分不清哪一個是譚輝智。阮兆祥再以「鵝太」的造型出場，並叫人「7街瞓」，大唱《講得七聲》，接著再有王祖藍化身Baby face與梁敏巧跳舞兼結婚。

此外，李思捷扮黃百鳴唱MC張天賦的《記憶棉》時，黃百鳴隔空向TVB送上祝賀。

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黃百鳴特別拍片祝賀。

最後大會安排兩位扮嘢王盧海鵬與廖偉雄現身，82歲的鵬哥非常精神，更即場唱出當年紅極一時的改編搞笑歌《幾許瘋語》，掀起全場高潮。

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