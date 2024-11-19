萬千星輝賀台慶｜紅地毯直擊！馮盈盈邵初真空對撼 東張女神鄧凱文魏韻芝倒奶迎戰(多圖)

《萬千星輝賀台慶》於今晚(19日)在電視城舉行，多位藝人於傍晚亮相紅地毯，這個一向都是女星爭艷鬥麗的環節，不少女星已率先預告自己的戰衣非常犀利，勢必令觀眾嘩一聲。其中東張女神鄧凱文在紅地毯環節開始前被捕獲，她穿上deep V晚裝，谷出湯碗胸。過去一班東張女神的打扮是紅地毯焦點，相信一陣全隊會「傾奶」而出。

鄧英敏與葉尚華代表EYT出席台慶活動，接著再有譚玉瑛、李家鼎、謝雪心及魯振順出場。其後再安排黃美琪、鄧伊婷、鍾晴、阮嘉敏、羅毓儀、鄺潔楹、林凱恩等出場，全都谷胸上陣。

馮盈盈交叉開胸露南半球

馮盈盈一向是紅地毯的焦點，她的造型永遠都令人大有驚喜，今年她以高叉開胸露背晚出場，露半南半球，完全真空上陣，就連王鎮泉亦不禁講句犀利！

與她出場的都是港姐冠軍，包括謝嘉怡、黃嘉雯、莊子璇，儘管幾位谷到盡都不及馮盈盈。其後出場的陳楨怡、王怡然、梁嘉莹、王菲、梁凱晴，當中陳楨怡亦力谷上圍兼大晒美腿。梁超怡與王汛文亦賣大包，非常有睇頭。