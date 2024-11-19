萬千星輝賀台慶｜蕭正楠不想再提流產 只肯說翠如心情大好 預產期肯定明年(有片)

黃翠如早前宣布懷孕，缺席《台慶》活動，其夫蕭正楠今日行紅地氈時，則成為追訪對象，他說：「翠如通知我有BB時當然好高興，不過心情就好忐忑，因為經過上次(流產)事件，所以之前翠如被傳媒朋友影到個肚很大，都不公開就是這原因。」
問蕭正楠太太流產是何時，他說：「太詳細就不想說，總之當時非常傷心，我們都用了很長時間，從事件中行出來。」他又指，雙方家長都不知翠如懷孕，因為怕BB小氣。至於BB的性別，「不如留個秘密給我們兩夫妻，遲些再跟大家說，我們想留到最後一刻才公布，我們家長都不知，雖然他們又猜估，但我們都很選擇忍口。」
BB給予力量 太太心情大好
問蕭正楠打算送甚麼禮物獎勵老婆，他說：「真係唔知，每日都超忙碌，有很多事要去處理，之後會請待產幫手。」他稱翠如非常乖，因為知道自己年紀偏大，算是幾高齡產婦非常守規矩，又說：「小朋友出現前，她對我差些，現在翠如對我很好，地位反而提高了。」
蕭正楠現在甚麼事都會遷就太太，如蹲低執拾東西，或任由太太喚使，至於翠如有沒有情緒轉變罵人，他說：「其實我很幸運，她這幾個月來心情非常好，我想是BB給她力量，她心目中有很大喜悅。」問到翠如是否停工待產，「看看甚麼工作，較容易處理都會讓她繼續做，像早前《黑色月光》荃灣宣傳，都是我車她過去。」談到預產期是否明下年6月份，他只說：「肯定下年，這樣回答我可以嗎？謝謝你們，我大個仔啦。」