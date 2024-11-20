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娛樂
2024-11-20 21:17:50

貝依霖爆未成年被人夫追求 對方有個靚老婆又開雜誌社

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貝依霖提到自己14、15歲時被人夫追求，對方太太是歌手，吳浩康表示知道對方是誰。

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由田蕊妮監製及主持、今年初在「喱騷」串流平台上架的《港女萬歲》大受歡迎，日前播出第二季《港女又萬歲》，並於1118日首播。今次阿田與蝦頭、貝伊霖(Chantale)組成港女鐵三角主持，首集請與吳浩康、Kolor主音Sammy及廿四味阿肥，除了談港女特質，更傾埋男人召妓和出軌話題。

由田蕊妮監製及主持的《港女萬歲》再添食，今次與與蝦頭、貝伊霖一齊主持《港女又萬歲》。

由田蕊妮監製及主持的《港女萬歲》再添食，今次與與蝦頭、貝伊霖一齊主持《港女又萬歲》。

田蕊妮︰男人一定係返老婆度

Chantale就首集尾聲就提到自己經常遇到一些已婚男士，稱跟自己的老婆的感情變淡，其中一個更是圈中人士。阿田在節目中說到︰「通常啲男人偷食，都係話同個老婆冇感情，之後一定會畀個名份你，到咗有咩問題發生，嗰啲男人一定係返老婆度，我真見過好多呢啲case！」

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阿田指男士很多時最後都是回到老婆身邊。 阿田指男士很多時最後都是回到老婆身邊。 阿田指男士很多時最後都是回到老婆身邊。 阿田指男士很多時最後都是回到老婆身邊。 阿田指男士很多時最後都是回到老婆身邊。

對方老婆開演唱會

Chantale聞言即謂︰「呢句說話我聽咗十幾年喇！十幾年前，已經有個男人同我講，話同個老婆有問題！嗰陣時約咗我出去，想簽我去佢本雜誌度，之後俾人影到上咗封面。」Chantale表示當時自己只得145歲，而對方的老婆正在舉行演唱會。

她續說︰「佢老婆好靚女，佢講『我好愛老婆，不過佢已經係我屋企人喇！我同佢只有感情，冇愛情……』」吳浩康聽到Chantale形容的人夫特徵後，他表示知道是誰並謂：「I know who！」不少網民就聯想到倪震及周慧敏。

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