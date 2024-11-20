陳凱琳滑雪被撞最怕破相 準影后衛詩雅愈拍愈靚

靚媽陳凱琳(Grace)、準影后衛詩雅(Michelle)等，今日出席美容界盛事《Merz Aesthetics Hong Kong 2024頒獎典禮》。與Grace談到她要照顧3位小孩，又兼顧自己事業，反而越忙越容光煥發，她說：「因為湊住3個小朋友嘅關係，心態上我絕對係非常年輕。加上我自己好鍾意笑，係一個表情好豐富嘅人，比較容易有表情紋，加上我又要成日上鏡，所以我都好注重皮膚既質素。」

Grace指最近帶幾個兒子到廣州滑雪，期間發生一段小插曲，她滑落到山腳時，被一名從後而至的少女撞正塊面，「我第一個反應係，我唔可以破相！我個樣好重要。我發覺其實女仔不論是做了媽咪，還是已有人要都好，其實都係好貪靚。」