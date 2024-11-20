陳凱琳滑雪被撞最怕破相 準影后衛詩雅愈拍愈靚

靚媽陳凱琳(Grace)、準影后衛詩雅(Michelle)等，今日出席美容界盛事《Merz Aesthetics Hong Kong 2024頒獎典禮》。與Grace談到她要照顧3位小孩，又兼顧自己事業，反而越忙越容光煥發，她說：「因為湊住3個小朋友嘅關係，心態上我絕對係非常年輕。加上我自己好鍾意笑，係一個表情好豐富嘅人，比較容易有表情紋，加上我又要成日上鏡，所以我都好注重皮膚既質素。」
Grace指最近帶幾個兒子到廣州滑雪，期間發生一段小插曲，她滑落到山腳時，被一名從後而至的少女撞正塊面，「我第一個反應係，我唔可以破相！我個樣好重要。我發覺其實女仔不論是做了媽咪，還是已有人要都好，其實都係好貪靚。」
Michelle主演的《破．地獄》，票房衝破6,500萬元。她經常日夜顛倒，加上要亮相高清大螢幕，怎樣保持無死角膚質，Michelle笑說：「如果大家入場睇過《破．地獄》，大家都睇到我個頭放到有幾大，可看到我嘅膚質非常好，導演試過誤會，問我是否暗地有化妝。我的化妝師就用紙巾抹，證明我係素顏。」她稱導演都好奇她捱了多晚，皮膚依然咁好，她說：「因為我用咗BELOTERO Revive嘅產品，大家想睇效果有幾好，可以入場睇《破·地獄》要知，真係幾好。」
Michelle又分享她的保養秘訣，「對於成日要上鏡，自信來源絕對係擁有年輕、水潤光澤好膚質，而保濕就係保養嘅重要環節，時下女仔追求Simple is beauty，我都鍾意擺脫繁瑣護膚程序，找到簡約而美麗嘅自己。」