陳凱詠JACE新歌剖白心路拍MV落淚 唔敢諗打入叱咤女歌手三甲

歷過迷惘 只想說多謝

JACE特地邀請好友填詞人Oscar聯合填詞,雖然兩人此前曾在廣播劇合作,但這次卻是Oscar首次為JACE的個人作品填詞。他更刻意保留部分JACE在Demo中填寫的英文歌詞,留下當初最真實的迷惘感,使整份歌詞更立體。歌詞中「從此我知 what I want what I care,唯一要講的是多謝多謝」,道出了JACE的心聲,表達了對在她最艱難時刻給予溫暖和希望的人,最深的感激,藉此向一直支持她的人講一聲真摯的「多謝 多謝」。

拍MV與好友擁抱落淚

MV方面也不想堆砌太多,最後突發開個boat party,邀請一直緊密合作的戰友好友們上船,趁機相聚玩樂一番,JACE謂:「本來還擔心11月會否開始轉涼下不了水,結果又真讓我們捉得住夏天的尾巴,呵呵。It was a beautiful day I’ll never forget。」最後JACE更與他們在船上互相擁抱落淚,場面窩心。