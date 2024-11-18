陳凱詠JACE新歌剖白心路拍MV落淚 唔敢諗打入叱咤女歌手三甲

獨立歌手陳凱詠JACE今年1月以大勇姿態回歸舞台，與馮允謙(Jay Fung)以「雙J」身分開騷後，年中與Edan、Jeffrey和Marf在「拉闊音樂會」合作，其後更擔任鄭秀文 (Sammi) 紅館個唱嘉賓之一。JACE在上周五(15日)公布的叱咤我最喜愛的女歌手投票中，她連續第五年入選我最喜愛的女歌手十強(當中包括橫跨兩個年度的雪藏期)。更被指有機會首次打入叱咤女歌手三甲。她早前JACE接受電台訪問表示：「我唔敢諗，同唔識諗。朋友問我，我答到手都震晒，我唔知呀！」

望踏紅館 成為豔亮的蛇妖 在音樂作品方面，JACE今年推出的《百妖夜行的修行》和《間歇性休眠》先後登上903榜首，而《間歇性休眠》連同跨年上榜的《練功》亦成為Chill Club冠軍歌，全年合共四次登頂，成績斐然。論到今年的成就解鎖，相信定必包括擔任Sammi個唱嘉賓，JACE坦言：「成就咗我人生首次上紅館舞台，雖然當日以嘉賓嘅身份上呢個台，但我相信好快會再上呢個台，成為豔亮嘅蛇妖。」 靈感源自洛杉磯音樂節 上周JACE推出新作《那黑夜沒很夜》，剖白過去幾年在樂壇的心路歷程，回首2019年初入行時的青澀，到如今經歷了不少高低起伏，JACE深感每一步都來之不易，感謝友伴歌迷路上支持，「這首歌是我在洛杉磯觀看Coachella音樂節時萌生的靈感。看著台上的表演者，我突然有了寫一首溫暖歌曲的想法。我幻想著自己站在舞台上，與樂隊一起演出，向著支持我的觀眾，唱出這首歌時的畫面。」

歷過迷惘 只想說多謝 JACE特地邀請好友填詞人Oscar聯合填詞，雖然兩人此前曾在廣播劇合作，但這次卻是Oscar首次為JACE的個人作品填詞。他更刻意保留部分JACE在Demo中填寫的英文歌詞，留下當初最真實的迷惘感，使整份歌詞更立體。歌詞中「從此我知 what I want what I care，唯一要講的是多謝多謝」，道出了JACE的心聲，表達了對在她最艱難時刻給予溫暖和希望的人，最深的感激，藉此向一直支持她的人講一聲真摯的「多謝 多謝」。 拍MV與好友擁抱落淚 MV方面也不想堆砌太多，最後突發開個boat party，邀請一直緊密合作的戰友好友們上船，趁機相聚玩樂一番，JACE謂：「本來還擔心11月會否開始轉涼下不了水，結果又真讓我們捉得住夏天的尾巴，呵呵。It was a beautiful day I’ll never forget。」最後JACE更與他們在船上互相擁抱落淚，場面窩心。