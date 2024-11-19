麥明詩與盛勁為於今年3月結婚，他們在婚前已揚言會努力造人，麥明詩更曾埋怨盛勁為的工作不定時，令造人計劃有影響。早前曾有傳麥明詩懷孕，更因為孕吐不適缺席宴會活動，今日她出席活動時，穿上3吋高跟鞋挺住巨肚現身，上圍亦連升幾cup，目測至少有6個月。

盡量俾最好予下一代 麥明詩在活動上說︰「收到大家嘅祝福，好開心進入新階段、新身份，所以依家更加注重安全、生活模式，盡量俾最好嘅下一代。依家好多嘢都係天嘅祝福，好難得，所以要好好照顧自己，身邊人都好好take care我，心情都好忐忑，係好大嘅責任，仲有幾個月，可以好好準備自己、安排屋企嘅設施，用個妥善方式去迎接新挑戰！」

頭三個月易 攰 麥明詩接受訪問時，透露初初懷孕有些不適，頭三個月很易攰，又經常孕吐，所以待自己身心適應好些才出席活動。她表示現時身體適應之後，可以去做運動、游水，又可以扮靚靚出席活動，感到好開心。她笑言四大長老非常好關注BB健康，令她有少許呷醋。她坦言作為一個準媽媽要兼顧身體同工作，對身心來說都是很大的挑戰。 讚老公好貼心 提到上圍先CUP，她笑言有好與不好，因為當見到肚子愈來愈大時，都有些擔憂生產完能否回復昔日身材，但自己會做多些運動，保持良好心情。她透露老公非常關心她的飲食，而且知道她沒胃口時，也會𠱁她吃東西，同時亦會陪她做運動，為她搽去妊娠紋的產品。她指可能老公比較高大，BB的體型也較大，令她的胃很易頂住，不能吃太多，只好每次食少少，老公也會定時煮一些東西給她，令她不會捱餓。

做足功夫備孕 生四個要睇情況 她透露與老公是有計劃生B，因此花了不少功夫去備孕，包括互相監測對方健康，不會飲酒，大家會進食一些補充劑，而且在結婚前已經進行相關準備。她稱同時也要放鬆心情和平常心，心態是最重要。她坦言過去半年的過程都很順利，自己對於成功懷孕也感到幸運及感恩。問到是否會生四個，她表示現時言之尚早，只是願望而已，認為要看彩數，如果一切順利的話，就可能再生多幾個，但有時可能也想多些自己時間、空間，所以要看自己的狀態才作決定。 12月全家去旅行 她稱已計劃12月跟老公及父母一齊去旅行，享受片刻寧靜時光，相信BB出世之後，全家都會忙過不停。問到BB出世之後，由誰照顧，她指老爺奶奶已有3個孫，但仍很樂意會幫手，也有分享一些經驗，而媽媽就非常開心，除了為她及孫兒準備外，亦已經為她聘請工人姐姐。

BB明年3、4月出世 問到BB的名字，麥明詩說︰「依家都係諗搞笑，呢啲名唔出得街！你哋諗下，我老公姓盛！哈哈哈哈！」她稱當知道自己懷孕之後，沒有搞甚麼驚喜，自己也提醒要平常心，繼續保持健康。至於老公也很開心，也特別照顧她的心靈，向公司要求飛短途機多些。她又提到BB出世的時間不會跟大節日重疊，所以老公可以容易請假，亦透露BB將會在三、四月出世。至於會選擇開刀還是自然分娩，她表示沒有特別計劃，一切順其自然。 有意跟朱千雪對親家 她表示有跟朱千雪食飯取經，開心獲對方給了不少tips，如小朋友的物資如何安排，怎樣應付到時四大長老的關係，以及自己心理健康，更笑謂可以跟對方的小朋友對親家。