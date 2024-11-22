黑色月光專訪｜楊茜堯過戲癮想挑戰演喜劇 以家庭為先保護慾強

視后楊茜堯相隔6年重返無綫娘家拍劇，於熱播中的台慶劇《黑色月光》演復仇女王，一秒變臉的演技和凌厲眼神獲網民激讚，被看好大有機會爭奪視后。她接受本報專訪，直言首次演踩界角色過足戲癮，最深刻是與胞姊楊卓娜演姊妹；談到童年往事，她大爆家姐似鵪鶉，自己反而會挺身而出保護母親。不經不覺楊茜堯已出道25年，她自言沒想過引退，更透露還有角色想挑戰。

演踩界角色 花心思 《黑色月光》自開播以來，引起大迴響，楊茜堯坦言好開心，實屬意料之外。她演的危機公關專家余滿月(Moon姐)，因18年前被富三代蔣基俊(馬志威飾)下藥侵犯以致家破人亡，處心積慮復仇大計，楊茜堯自言首次演這類復仇角色，好玩過戲癮，「其實她不是壞人，但有點踩界，角色幾深層次。」她繼續分析道，「花了很多心思去建構這角色，她本身不會敞開心扉，很多事都自己承受，不是用說話講出來，更加要去諗怎樣演繹給觀眾看。」 練得太多怕「滑牙」 問到可需要對鏡練習微表情和眼神，她表示除了拍古裝，甚少對鏡練表情，時裝劇著重真實感，練得太多反會變得造作生硬，「我怕練習太多反而會『滑牙』。當然做功課時要想好怎樣演繹，但都要看看對手怎樣反應，要真實交流，才有即場感，這些細微動作，不可以每次一樣。」談到首次合作的馬志威，第一場對手戲就被他叉頸，楊茜堯大讚對方了解角色交足戲，「好貼切角色的衝動、性格和對女性的肢體語言，好有give and take。」

與楊卓娜真姊妹上陣 不過，談到最深刻的對手戲，楊茜堯就選了3姊妹的感情戲，加上首次與胞姊楊卓娜演親姊妹，印象特別深刻，自然地流露情感，一切盡在不言中。「同一條腸出，從小到大認識咁多年。」談到與姊姊的相處，離不開都會鬥嘴，她淡然道，「睇對方不順眼，試過嗌完交，冷戰幾日不找大家，其實都是好濕碎的事，你不理我，我又不理你，但又不致於反面，(通常由誰破冰？)我們沒有破不破冰，過幾日就當沒事發生。」。 拒忍氣吞聲 楊茜堯自言跟角色一樣，很注重家庭情誼，有很強的保護慾，遇上家人遭欺負，都會挺身而出，「媽媽話我自細已好保護屋企，試過媽媽在街巿買餸，跟人有爭執，我家姐會好鵪鶉咁匿埋，我就會企前面擋住媽咪。可能我未必識保護佢，但有一種要保護她的意識。」不過，她自言不像角色般忍辱負重，部署復仇，但一定不會忍氣吞聲，定會嘗試以不同方式發聲。

自認有時好囉唆 重視家庭，自然會著緊家人的生活，她直言有時過分執著，「有時會孭晒上身，對媽咪好想照顧周到，可能會變得好囉嗦，有些執著未必放得低。有時覺得自己做得唔夠，要兼顧工作又要照顧小朋友，有時會唔夠耐性發脾氣，對媽咪說話會大聲咗，或者有點呼喝，事後先反省。」她笑言，某程度上，這份執著也遺傳自母親，已成為一對子女的母親，有時也會「虎媽」上身，對孩子過分嚴謹，「媽咪好重視家人的飲食規律和健康，其實規律這件事好死板，其實可以放鬆點，不一定要規定幾時瞓，遲一點或著不瞓覺都可以，不一定要按部就班。」問到可會因此與子女角力，她笑言目前小朋友仍在父母掌控階段，但現在為人父母不能太強硬，有商有量，子女才會信服。

想挑戰演喜劇 今次回歸拍劇廣獲好評，已為人母的楊茜堯自言比以前踏實和有耐性，揣摩角色自然多了深度。她直言遇上好劇本也會考慮接拍，但大前提仍以家庭為先，「幸好這段時間不是兩個人同時拍，我拍劇時他休息，他拍劇時我休息，大家配合得很好。」萬一兩個人撞時間，楊茜堯直言現階段需要有取捨，「要視乎角色是否有好發揮，不過，男人應該要有事業的，對我來講大前提是照顧家庭，我都好樂意去做媽媽。」不經不覺，楊莤堯已入行25年，拍過無數劇集又曾奪視后。問她還有甚麼角色想嘗試，她稍作思考答道，「喜劇吧，可以玩得開心。」妣自言沒有設定退出幕前的年期，隨著年紀漸長也不介意照老角，作為演員，最重要是角色有發揮。 文：Grace 攝：吳康琦 髮型：Jan Chiu@ II Colpo Pacific Place 服裝：@marella_offical @marellahk