《破．地獄》票房破7,000萬 衛詩雅獲關智斌送嫁妝

許冠文、黃子華、衛詩雅、朱栢康等主演的電影《破．地獄》，本月9日上映至今累計票房已衝破7,000萬，極速登上香港十大最高票房華語片第5位。《破．地獄》官方IG今早出po報喜：「狂賀!! 《破．地獄》票房衛破7,000萬，同時躍升香港十大最高票房華語電影第五位，再次感謝大家一路支持，繼續創造好成績。今日戲院見。」衛詩雅(Michelle)也在IG出po感謝。

師兄 Kenny 送嫁妝 Michelle近日忙於為《破．地獄》宣傳和謝票，同時也忙於籌備明年2月的婚禮。就快做新娘子的她，日前就與師兄關智斌(Kenny)到珠寶店試金器。Kenny先問Michelle其未婚夫周醫生有否送禮物給她，Michelle說沒有，但有作首詩給她，「佢作英文詩，我睇唔明，所以要翻譯。佢get到我唔識，就轉寫中文，但佢寫中文我都睇唔明。」Michelle大讚未婚夫作詩好浪漫，妨過一切禮物。 破地獄 專訪(上)｜黄子華靈堂獨白變黑社會講數 衛詩雅心痛許冠文跌到周身瘀(有片)

love language 的重要性 Kenny又問Michelle與未婚夫有否love language。Michelle表示每次見未娼夫都會攬住佢。「我同佢講有研究顯示情侶攬8秒，身體會分泌一樣嘢令你開心，呢個係我嘅love language。」Kenny之後講解love language的重要性，Michelle笑他是婚前諮詢專家。兩人繼續揀金器，之後再揀珍珠，Michelle將金器全部戴上身。Kenny就話：「我已經搵好多錢，但都想再搵多啲。」Michelle即說：「咁我可以揀大份禮物了。」Kenny大笑：「揀啦。」 破地獄 專訪(下)｜黄子華釋懷主動破冰 朱栢康衛詩雅反思家庭覊絆：別創造更多地獄(有片)