《903 AllStar籃球賽》周末開打 歌星隊長張繼聰：MIRROR快攻無問題

叱咤903《903 AllStar 籃球賽》今年回歸，賽事於11月23日假亞洲國際博覽館AsiaWorld Arena舉行。森美率領一眾903 DJ組成「九零三人隊」，激戰張繼聰領軍的「歌星勇士隊」。歌星隊邀得前香港男子籃球代表隊員、「灰sir」梁振雄(Coach Fui)進行特訓，勢要衛冕冠軍。灰sir表示，歌星隊在年紀上有壓倒性優勢，所以會採取「釘人戰術」，壓迫「九零三人隊」搶波再快攻。隊長張繼聰信心十足：「MIRROR平時跳唱快歌，快攻一定無問題。打波好講節奏，Gareth.T就夠晒節奏感。連唱慢歌嘅吳林峰都係打開籃球，我哋全隊人都可以快攻。建議『九零三人隊』食多啲嘢，到時我哋喺籃球場會chur盡佢哋啲脂肪。」





力推姜濤再奪 MVP 第2年參戰的邱士縉(Stanley)及郭嘉駿(193)對隊長張繼聰好信任，Stanley說：「我哋會跟隨隊長嘅策略，派啲後生不斷跑，迫到對手冇晒氣。」193笑指：「我太高跑得辛苦啲，進攻都係交番俾隊長，佢大隻衝撞同射波都得。」講到今年MVP，兩人也看好上屆MVP姜濤。Stanley說：「放心啦，佢(姜濤)話咗會安全咁打。」193叫大家放心：「姜濤今年會買多兩個護膝。」早前穿高踭鞋扭傷腳的黃妍表示：「而家好似阿婆拍波咁，希望可以快啲復原。」

Lolly Talk話準備最擅長嘅「聲量」，8個人等於800個人聲支援隊友。