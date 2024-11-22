26歲《東張》女神陳懿德受力捧 主持台慶特意搵配音員學咬字

現年26歲的陳懿德（德德）曾在2021年參選港姐，落選後加入TVB成為節目《東張西望》主持，早前她在扮嘢節目《福祿壽訓練學院》不顧形象瞓身演出而人氣急升。日前，陳懿德獲機會成為《萬千星輝賀台慶》司儀之一，她開心在社交平台表示夢境成真。
陳懿德在社交平台發長文寫下感受，她表示擔任台慶司儀是每個司儀的夢想，自己一直亦以這個為目標，並興奮表示入行第三年，這個願望竟然實現了：「好多謝大家嘅信任，亦都好感恩可以成為呢個mc team嘅一員，多謝每一位前輩嘅身教，令我知道自己有咩要進步，多謝每一位第一次做台慶嘅同伴，好開心好感動有你哋一齊衝。」
她續指知道自己有份做台慶司儀時，感動到喊 ，因為無諗到真係成真，「但又要叫自己保持平常心去面對，如果唔係會太緊張會做得唔好。但原來出場前 ，都會有一種抖唔到氣嘅感覺，我諗呢種就係夢想成真 ，腎上腺素飆升嘅感覺。我好享受做司儀，好似人生入面要面對好多變化同挑戰，然後再逐個迎刃而解」。
而陳懿德透露為了今次台慶，特意搵了一位配音員學咬字：「上次做港姐司儀嘅時候 ，有人話有懶音，但其實26年嚟 我都唔知咩先係正音，所以今次我特登搵咗一位配音員教我咬字，希望話比大家聽 ，我對做司儀係好認真的。可能我仲新 ，但我應承大家，陳懿德會繼續努力做到每次進步，See you at the next show。」網民都紛紛留言大讚她的表現，並送上鼓勵。
現年26歲的陳懿德，父母均為生意人，家境相當富貴，曾邀請近30位圈中好友到家中齊聚慶祝生日及聖誕，豪宅內部相當寬敞，樓底極高，多位朋友可以圍在巨桌前合照，她亦承認以往經常被標籤為「有錢女」。