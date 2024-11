26歲《東張》女神陳懿德受力捧 主持台慶特意搵配音員學咬字

而陳懿德透露為了今次台慶,特意搵了一位配音員學咬字:「上次做港姐司儀嘅時候 ,有人話有懶音,但其實26年嚟 我都唔知咩先係正音,所以今次我特登搵咗一位配音員教我咬字,希望話比大家聽 ,我對做司儀係好認真的。可能我仲新 ,但我應承大家,陳懿德會繼續努力做到每次進步,See you at the next show。」網民都紛紛留言大讚她的表現,並送上鼓勵。

現年26歲的陳懿德,父母均為生意人,家境相當富貴,曾邀請近30位圈中好友到家中齊聚慶祝生日及聖誕,豪宅內部相當寬敞,樓底極高,多位朋友可以圍在巨桌前合照,她亦承認以往經常被標籤為「有錢女」。