ERROR團綜｜郭嘉駿193自言險送命 預告兩人全裸上陣 何啟華Dee受創傷引發鰻魚陰影(有片)

記者會上，死腳膠貫撤ERROR團欺的日常， Titanic(阿Dee)預告今次將四子爭執「赤裸地」呈現於節目中，Band Leader Meatlover(保錡)、F.B.I.(肥仔)與Bass手細細粒(193郭嘉駿)將團欺發揚光大，F.B.I.率先踢爆Titanice穿增高後上陣，Titanic解釋：「我左邊肌肉撕裂咗少少，其實我係參考樂壇頒獎禮，好多人都有一個好特別嘅高度。我自封樂壇清泉 ，咁但係我變成Titanic之後，都要融入一下個社群。」3子自辯是用心良苦，你一言我一語推動Titanic進步。

《音思路》由Jason Kui、麥可暉跟Titanic共同創作，事先張揚，歌詞暗藏團綜密碼。四子受訪時，阿Dee和保錡笑言是衣錦還鄉，記者會場地大埔超級城是讀書年代經常流連的商場，保錡自爆在這裡追星，阿Dee則獲Dee媽現身捧場，兩母子更相擁合照，非常溫馨。接著兩人搲除夕倒數job，表示可收大埔價在商場搞倒數騷，不過193就大撥冷水，「而家你搲已經冇㗎喇，人哋搵晒人喇！而家梗係搲新年嗰啲啦！」

兩成 屎尿屁整蠱大懲罰

談到團綜內容，193大爆有兩位成員將全裸上陣，此肥仔與阿Dee相視而笑，猶如默認。團欺阿Dee就自爆團綜帶來精神創傷，從此對鰻魚飯存有陰影，肥仔搶白說，「嗰個係『含金量』極高嘅item。」193霸氣爆料指眾隊友太渣，以乎暗示自己有份參與。當問到鰻魚item跟全裸是否有關？眾人急搖頭， Fatboy爆笑：「你當我哋全裸有條鰻魚喺我哋身上游呀？」

接著保錡開聲，「雖然你(肥仔)有全裸，但你身上都有條鰻魚呀！」眾人大開黃腔，研究鰻魚體形長闊粗幼。193自爆曾挑戰一個「爭啲死」項目。問到今次又像《花姐ERROR遊》般辛苦，阿Dee認真答道：「今次節目八成都唔關屎尿屁整蠱懲罰大挑戰，而嗰兩成就係精華嚟喇！」