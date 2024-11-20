Gin Lee找數女漢子 跟素人歌手推日文歌

Gin Lee半年前為網上平台「JFFLIVE音樂擂台」擔任嘉賓，除了跟主持chit chat吹水，又跟phone in網民battle唱足三粒鐘，玩到凌晨，除了被網民大讚貼地，直播更達萬人收看，打破平台開台以來紀錄。間周殷廷（YT）「牽紅線」大推素人歌手Rio跟Gin出合唱歌，當時Gin爽快答應會拿自己今年出歌的一個Quota跟Rio合作，網民都紛紛叫好。 事隔半年，昨晚（19日），二人合作的單曲《無彩色》正式上架，網民除了大讚Gin是「找數真滿子」，又留言：「音樂擂台做左咁耐有過咁多個歌手上黎做嘉賓，從來冇一個歌手肯用自己公司資源去同一個素人觀眾出歌，就淨係得Gin Lee做到，Gin Lee令到Rio同我地夢想成真，我地都係時候幫番佢夢想成真。」、「真係 全年5首歌quota其中一個比咗Rio」、「多謝ginlee願意用公司資源同rio出歌，多謝YT大哥搭線促成呢個壯舉，兩個到好值得支持 5000人睇咗直播，一人一票送ginlee YT JFYT 上叱吒5強啦！」

Gin強勢回歸「JFFLIVE音樂擂台」宣佈及首唱二人合唱歌曲《無彩色》。Gin表這次身兼兩職，除了負責唱的部份，亦是這次歌曲的producer，她憶述這次製作歌曲經過重重困難，「我、Rio、YT三個經過好多嘅溝通，如果我同Rio合作，究竟會係一首點樣嘅歌？concept、題材、musical style等等。as一個producer，我真係需要了解Rio多少少，所以我哋傾咗好多次電話，甚至乎會傾一啲好Deep嘅嘢，亦都好多謝Rio嘅信任。」

歌曲填上全日文歌詞，Gin透露最初的構思是自己唱廣東話、Rio唱日文，但最後決定全日文演唱。為了這首歌曲，錄音前及錄音期間，Gin特別找來日文老師「監聽」，「呢首歌係我史上錄得最不安嘅一首歌，因為我judge唔到自己唱成點，唔知道個韻味或者accent啱唔啱，老實講我都好驚㗎，但係我都盡我所能去錄，錄完即刻send俾老師聽，佢ok我先再move on。」 歌名《無彩色》，Rio代表「無」、黑白的部份；Gin代表「彩色」部份，Gin表示跟Rio傾談時，感受到她的恐懼、不安及沒信心，但Gin每一次都盡力給Rio鼓勵，「俾佢大膽去express自己，大膽啲想講自己嘅心底說話。經過半年時間，我哋排除萬難去做咗一首歌出嚟，真係好唔容易。所以我同Yan（YT）都好想Rio明白一樣嘢，就係要相信自己多啲。」Rio表示這次的合作可能是「可一不可再」，十分珍惜這次合作。首唱前，Gin帶定頭盔並笑說：「如果甩咗唔好笑我呀，因為呢首唔係慢歌，我會睇唔切啲字㗎，哈哈。」