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2024-11-19 22:17:26

中環摩天輪20元票價未來5年不變　12.29只需5元慶祝中標

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TECL期望繼續保持香港摩天輪作為地標及世界級景點的地位。(資料圖片)

TECL期望繼續保持香港摩天輪作為地標及世界級景點的地位。(資料圖片)

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位於中環海濱的香港摩天輪，未來5年將繼續由營運商The Entertainment Corporation Limited (TECL)營運，票價會維持20元不變，3至11歲小童和年滿65歲長者續享10元優惠票價。TECL為慶祝成功投標，12月29日摩天輪門票會以優惠價5元發售。

Randy Bloom(右)表示，香港摩天輪去年接待人次創歷史新高。(陳家莉攝) TECL再度中標成為摩天輪營辦商，營運期至2029年。(陳家莉攝) TECL再度中標成為摩天輪營辦商，營運期至2029年。(資料圖片) 香港摩天輪新一個5年營運期已於本月開始。(資料圖片／蘇文傑攝) 香港摩天輪新一個5年營運期已於本月開始。(資料圖片)

料明年上半年累計訪客數達1000萬

TECL首席執行官Randy Bloom指，TECL自2017年起營運香港摩天輪，截至上月底已接待898.16萬人次，而去年全年共有228.4萬名香港居民和海外遊客乘坐，創歷史新高，其滿意度高達94%，形容成績令人鼓舞。新一個5年的營運期已於本月1日開始，集團預計明年上半年累計訪客人數將突破1,000萬。他期望在未來5年繼續營造嶄新及高質的訪客體驗，並將與友邦保險緊密合作，發展一個與眾同樂且充滿活力的維港海濱，保持香港摩天輪作為香港地標及世界級景點的地位。

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為慶祝成功投標，香港摩天輪將於下月29日推出5元門票優惠，並將當日所有門票收益捐贈予慈善團體Love 21基金會。另外，當日亦會於AIA Vitality健康公園舉行3場大型康體課堂，包括情侶拉丁舞蹈班、墊上普拉提以及合家歡卡普耶拉：巴西戰舞，每節課堂可供200人參加，費用全免，參加者需於網上先到先得登記報名。

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